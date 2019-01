Eventi, mostre e presepi nei quartieri e in centro storico dal 7 al 15 gennaio

Lunedì 7 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30, al centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza ”Il federalismo italiano nel 1800. La rivincita di Carlo Cattaneo”, relatori Mario Pavan e Alberta Ruzzene, nell’ambito dei corsi monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del lunedì “Don Carlo Gastaldello”. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444 222770.

Lunedì 7 gennaio, alle 20.45, al centro diurno “Proti”, in contra’ De' Proti 3, conferenza “Dalla scoperta dell’antico all’archeologia moderna”, relatore Michelangelo Zucchini. Sarà la prima di sei conferenze (una al mese) del ciclo 2019 “Archeologia. Dallo Scavo alla Restituzione” a cura del Gruppo Archeologico Crt. Info: circoscrizione 1, 0444 222711, circoscrizione1@comune.vicenza.it, Crt, 0444 321851, presti.grazia@fastwebnet.it.

Lunedì 7 gennaio, dalle 21 alle 22.30, nell’aula magna della scuola Carta, in via Carta, “Balla, che ti passa!”, incontri settimanali di danze popolari internazionali con Francesco Brancaleoni (ciclo di 15 incontri, il primo gratuito), a cura di La Farandola. Info: 0445 855731, www.lafarandola.it, lafarandola@yahoo.it.

Martedì 8 gennaio, alle 17, nella sede de La Locomotiva, in via Rismondo 2, inaugurazione di “Emozioni”, esposizione di opere degli artisti della Scaletta 62 visitabile fino al 3 febbraio 2019. Info: 3479527688, michelalia@teletu.it, Facebook Scaletta 62, blog Scaletta 62

Giovedì 10 gennaio, alle 12, in strada comunale di Polegge 82, pranzo dei compleanni, la festa per chi compie gli anni a gennaio, acura dell’associazione pensionati di Polegge La Speranza. Info: zarantonellopaolo@gmail.com, 348 2472751.

Giovedì 10 gennaio, alle 16.30, alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, in contra’ santa Corona 25, conferenza “Lettura dantesca: XI Canto del Paradiso” con Mariano Nardello, a cura della Società Dante Alighieri. Info: 0444 964262

Venerdì 11 gennaio, alle 20, nella chiesa di Bertesinella, in via Marco da Montegallo 31, concerto per l'anno nuovo con l'orchestra della scuola Bortolan, a cura istituto comprensivo Vicenza 2. Info: istituto comprensivo Vicenza 2 "Bortolan", 0444 1813211.

Sabato 12 gennaio, dalle 9 alle 12, al centro civico 7, in via Rismondo 2, “Essere se stessi al 100%”, seminario di approfondimento psicologico con Viviana Casarotto, psicologa, psicoterapeuta, Emdr practitioner, Teacher Laughter Yoga, a cura dell’associazione “Pillole di benessere invernali”. Seminario a pagamento con iscrizione obbligatoria. Info: 328 4350660, viviana.casarotto@gmail.com.

Sabato 12 gennaio, dalle 9 alle 17, in Galleria Parco Città, Fermodellismo-Treni d'epoca. Mostra Borsa Scambio, a cura di Parco Città in collaborazione con Gruppo Fermodellisti Vicentini del dopolavoro ferroviario di Vicenza. Info: Giulio 349 4444503, Massimo 335 6491226, dionisi194@libero.it.

Sabato 12 gennaio, alle 17, a Parco Città, presentazione del libro illustrato "La città della rinascita" con il grafico Gabriele Scotolati, acura di Scaletta 62. Info: 3479527688, michelalia@teletu.it, Facebook Scaletta 62

Domenica 13 gennaio, alle 16.30, nella chiesa di San Paolo, 34°concerto di Natale "Gesù, Maria e Giuseppe si partivano...". Canti,suoni e racconti dopo l'Epifania con "Gli archi italiani", al violino Matteo Marzaro, I Polifonici Vicentini, dirige Pier Luigi Comparin conil maestro Bepi De Marzi, a cura dell'associazione Iniziative culturaliparrocchia di San Paolo. Info: boniologi@libero.it.

Domenica 13 gennaio, alle 17, nella sede de La Locomotiva, al centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, presentazione del libro "San Lorenzo: il mistero della pietra" con l'autrice Luciana Chittero, a curadi Scaletta 62 e La Locomotiva. Info:3479527688, michelalia@teletu.it , pagina Facebook Scaletta 62, blog Scaletta 62.

Domenica 13 gennaio, alle 17.30, al circolo Proti, in contra’ De’ Proti 3, presentazione del libro "Ricordi di Scuola" con l'autrice Maria Gabriela Mantiero e il giornalista Alessandro Scandale, a cura di Circolo d'Argento. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Martedì 15 gennaio, alle 20.30, al centro civico 7, di via Vaccari 107, incontro dal titolo “Conoscere la montagna per viverla in modo consapevole: attrezzatura per la montagna invernale. Corso di scialpinismo base”, con Andrea Basso, guida alpina. Ingresso libero su prenotazione (massimo 25 posti). Info: info@andreabasso.it, www.andreabasso.it, 347 7162193.

Fino a martedì 15 gennaio, al centro civico (corridoio al primo piano), in via Rismondo 2, “Il nostro Natale colorato”, mostra collettiva permanente di quadri, a cura dell’associazione “Amici per l'Arte”. Info: arterenata@hotmail.it

Fino a giovedì 31 gennaio, al centro diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, mostra “Il volto…specchio dell’anima”, a cura di Ucai e Circolo d'Argento. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

