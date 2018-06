Eventi in centro storico e nei quartieri di Vicenza dal 21 al 27 giugno

Mostre, visite guidate, teatro, incontri. A cura del settore partecipazione

Giovedì 21 giugno, alle 18.45, al Centro diurno Proti, in contra' De' Proti 3, "Poesia e Musica in Vibrazione". Lettura di testi poetici a cura di autori vari. Improvvisazioni musicali a cura del Maestro Paolo Zanarella. Presenta e coordina la serata Ivana Cenci. A cura di UCAI e Circolo d'Argento in collaborazione con il settore Partecipazione. Info: moderato_cantabile2006@yahoo.it

Venerdì 22 giugno “Vicenza Bella”, passeggiate in Centro Storico a cura del Gruppo “La Rua” C.T.G. in collaborazione con il settore Partecipazione.

Il primo appuntamento condurrà alla scoperta della chiesa di San Lorenzo con la visita dell'esterno ed in particolare del giardino segreto. Ritrovo in piazzale San Lorenzo alle 16.

Evento a contributo libero. La seconda uscita è prevista il 6 luglio: sarà l'occasione per visitare l'interno della chiesa di San Lorenzo.

Info: 0444500528, 3458097108, larua@ctg.it, Fb la rua vicenza

Venerdì 22 giugno alle 18.30 al Teatro San Marco presentazione del nuovo libro della scrittrice Monica Vaccaretti "Il tempo di un fiocco di neve". Si tratta della seconda raccolta di racconti dell'autrice vicentina che conferma le già riconosciute doti di scrittura.

Partecipa all'incontro il giornalista Alessandro Scandale. Reading teatrale di Luisa Vigolo.

Interventi musicali di Sofia Camazzini, Alessandro De Gobbi e Marco Vaccaretti. Ingresso libero e gratuito. A cura di Alessandro Scandale e Monica Vaccaretti in collaborazione con il settore Partecipazione.

Lunedì 25 giugno, alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3,“I luoghi di Parise”, conferenza a cura di Francesca Sanson con la collaborazione di Fabio Gasparini. A cura dell'associazione VicenzaInCentro e Circolo d'Argento in collaborazione il settore Partecipazione. Info: https://associazionevicenzaincentro.wordpress.com

Mercoledì 27 giugno, gita sociale all'Altopiano di Asiago, a cura del Circolo d'Argento in collaborazione il settore Partecipazione. Evento su prenotazione e a pagamento.

Info e prenotazioni: contra' Proti 3, tel. 0444569900, circolodargento@gmail.com

Eventi nei quartieri