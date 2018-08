Eventi in centro storico e nei quartieri dal 25 al 29 agosto

Sabato 25 agosto, gita a Venezia by night con fuochi d'artificio. A cura A.P.S. Senza Frontiere e dell'ufficio partecipazione. Necessaria prenotazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Da mercoledì 28 agosto al 9 settembre, Sant'Andrea in festa, intrattenimenti vari. A cura della parrocchia di Sant'Andrea e dell'ufficio partecipazione. Intrattenimenti vari tutti i giorni escluso lunedì 3 settembre. Info: circoscrizione4@comune.vicenza.it

Mercoledì 29 agosto, dalle 8.30, gita al rifugio Papa (Pasubio) dalla galleria D’Havet. A cura dell'Associazione Vicenza In Centro e dell'ufficio partecipazione. Partenza alle 8.30 dal Mercato Nuovo. Rientro previsto per le 18. Info e prenotazioni: vicenzaincentro@gmail.com

Mostre

Fino a giovedì 30 agosto al centro La Locomotiva in via Rismondo 2 “La Superscuola”, percorso di un progetto. Esposizione di cartoni e foto dell'affresco realizzato nella scuola di Bolzano Vicentino. A cura dell'Associazione Culturale Amici per l'Arte in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Info:circoscrizione7@comune.vicenza.it.

Fino a giovedì 30 agosto al centro La Locomotiva in via Rismondo 2, “La famiglia in Italia”, progetto fotografico collettivo nazionale. 100 mostre fotografiche. A cura dell'associazione Il Punto Focale in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Info:circoscrizione7@comune.vicenza.it, www.ilpuntofocale.com.

Fino al 30 agosto al centro aggregazione di via Colombo, mostra Vicenza nella Grande Guerra a cura di senior Veneto, gruppo parrocchiale Feste San Carlo Villaggio del Sole, Gruppo alpini Sarfatti e ufficio partecipazione. Informazioni: 0444961837, seniorveneto@gmail.com

Fino al 30 settembre al Centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, rassegna d'arte, pittura, scultura e ceramica dei soci dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. A cura di Circolo d'Argento a.p.s. e U.C.A.I. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica pomeriggio previo appuntamento telefonando al n. 3334612202. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com .

Ogni martedì dalle 16 alle 18 Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s., dell'associazione Terra di Mezzo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 3355820524, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it , email locomotivaferrovieri@gmail.com , tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it , locomotivaferrovieri@gmail.com .

Ogni venerdì mattina (chiuso dal 6 al 19 agosto), al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio mamme-bambini, nonni-nipoti per stare insieme e condividere esperienze. A cura de La Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it , mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it .

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it .

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org , info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale S. Lazzaro 112, attività ambulatoriale a cura di aps Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org , info@senzafrontiere.org

Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 15 alle 18 al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco delle carte e del burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, gioco delle bocce, a cura di A.P.S. Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Appuntamenti del Gruppo Pensionati La Rondine, al Centro di via Calvi 56

Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco delle Carte, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni lunedì e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco del Burraco. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, La grande Tombola. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni mercoledì e sabato, dalle 15 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Torneo di bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17, al Centro di via Calvi 56, misurazione della pressione e della saturazione. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Altri eventi continuativi

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it .