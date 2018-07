Eventi in centro storico e nei quartieri a Vicenza dal 5 al 12 luglio: laboratori per bambini, mostre, incontri

A cura dell'ufficio partecipazione Eventi

In centro storico

Venerdì 6 luglio, alle 16 “Vicenza Bella”, passeggiate in centro storico a cura del Gruppo “La Rua” C.T.G con l'ufficio partecipazione. In occasione del secondo appuntamento alla scoperta della chiesa di San Lorenzo, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dell'interno dell'edificio, delle sue cappelle e dei suoi altari. Il ritrovo è in piazza San Lorenzo; la visita durerà due ore. Ingresso a contributo libero.

Info: 0444 500528, 345 8097108, larua@ctg.it, Fb la rua vicenza

Eventi nei quartieri

E-state in Loco, i pomeriggi creativi alla Locomotiva I bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni nel mese di luglio saranno accolti alla Locomotiva nel quartiere dei Ferrovieri (via Rismondo 2) dove, dalle 15 alle 17, potranno svolgere diverse attività, dal lunedì al venerdì. In collaborazione con l'ufficio partecipazione.

Il lunedì i ragazzi potranno partecipare a Explopaint, laboratorio di pittura espressiva con Michela. Il martedì ci sarà Giocateatro, laboratorio espressivo teatrale con l'Associazione Ensemble Vicenza Teatro. Il mercoledì Musica Tralemani, laboratorio musicale strumentale con Diego. Il giovedì sarà la volta di Meditabondo, Matteo curerà il laboratorio di viaggio attraverso la fotografia. Il venerdì arriva il laboratorio sulla bicicletta BiciClici di A.P.S. Cicletica. Info: cell 393 9412817 (Donato).

Iscrizioni: locomotivaferrovieri@gmail.com. Costo individuale: 25 euro a settimana.

Mercoledì 4 e 11 luglio a Parco Città ginnastica all'aperto gratuita dalle 18 alle 19 a cura di Asd Personal medical fitness con l'ufficio partecipazione. Informazioni 3385607859; circoscrizione 4 0444222740.

Domenica 8 luglio giornata di socializzazione sull'Altipiano di Asiago per soci e simpatizzanti. A cura dell'Associazione Micologica Bresadola con l'ufficio partecipazione. Info e orari: frangasp@alice.it Mercoledì 11 luglio, dalle 9, in bici al Lago di Fimon lungo la pista ciclabile con l'Associazione VicenzaInCentro in collaborazione con l'ufficio partecipazione. E' previsto uno spuntino lungo il lago. Ritrovo per la partenza alle scalette di Porta Monte. Info: https://associazionevicenzaincentro.wordpress.com

Giovedì 12 luglio, alle 15.30, Festa dell'anguria al Parco giochi di via Istria, a cura del Club I Sempreverdi e del Circolo Ricreativo Montegrappa con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione4@comune.vicenza.it, tel. 0444 222740

Fino a venerdì 13 luglio nella sede di Assogevi, in viale della Pace 89, Summer Upgrade, approfondimenti estivi per ragazzi dai 13 ai 18 anni. A cura di Assogevi con l'ufficio partecipazione. Info, orari e costi: www.assogevi.org, 377 7064375, assogevi@gmail.com

Mostre

Fino a domenica 15 luglio, “Summer Collection”, mostra di pittura collettiva in contra' Piancoli 14, a cura di Ar.tù-Artisti Uniticon con l'ufficio partecipazione. Si potrà visitare da martedì a domenica dalle 16.30 alle 19.30. Info: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Fino a giovedì 30 agosto, “La famiglia in Italia”, in via Rismondo 2, progetto fotografico collettivo nazionale. 100 mostre fotografiche. A cura dell'Associazione Il Punto Focale con l'ufficio partecipazione. Visite dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. Info:circoscrizione7@comune.vicenza.it, www.ilpuntofocale.com

Fino al 30 settembre, al centro Diurno Proti, in contra' De' Proti 3, rassegna d'arte, pittura, scultura e ceramica dei soci dell'Unione Cattolica Artisti Italiani. A cura Circolo d'Argento a.p.s. e di U.C.A.I. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Visite dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica pomeriggio previo appuntamento telefonando al 3334612202. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Fino a venerdì 20 luglio, al "Mi e Ti" Cafè, in contra' Busato 42, “Prediletta dagli dei: acqua, meio tai, done, bacalà, case, cese...”, mostra personale del pittore Renato de Paoli. A cura di Arte Vicenza 219 in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 3486781525, depaolirenato@gmail.com

Fino al 30 agosto, in via Rismondo 2, “La Superscuola”: esposizione di alcuni cartoni e foto dell'affresco realizzato nella scuola di Bolzano Vicentino da alcuni allievi della scuola di affresco del Maestro Vico Calabrò con alcuni membri dell'associazione Amici per l'Arte. A cura dell'associazione Culturale Amici per l'Arte, in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it Appuntamenti continuativi al Centro Diurno Proti (in centro storico)

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

Dal lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, scuola di burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì pomeriggio Sportello Sociale, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, consulenza legale famiglia. A cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Ogni martedì, dalle 16 alle 18, al Centro diurno Proti, contra' De' Proti 3, sportello informativo - sociale. A cura del Circolo d'Argento e dell'associazione Terra di Mezzo in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Appuntamenti continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri) e in circoscrizione 7

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Il 19 e 26 giugno anche dalle 20.30 alle 23. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoha in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it

Ogni venerdì mattina, a La Locomotiva, in via Rismondo 2, lo spazio mamme-bambini, nonni-nipoti per stare insieme e condividere esperienze. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'ufficio partecipazione. www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Appuntamenti continuativi al Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 11, in viale S. Lazzaro 112, attività ambulatoriale a cura di aps Senza Frontiere in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, www.senzafrontiere.org, info@senzafrontiere.org Appuntamenti continuativi al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9

Tutti i pomeriggi, dalle 16, al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco bimbi, attività ricreative gestite dalle mamme, a cura di A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 18, Gioco della tombola al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9 a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9 Servizio di infermeria per il controllo della pressione e della glicemia. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, Servizio di infermeria per il controllo dell’udito. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, Cucito e ricamo al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, a cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Ogni venerdì, dalle 15 al Centro aggregazione anziani di via Colombo 7/9, gioco del burraco. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni sabato, fino al 26 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro aggregazione anziani di Via Colombo 7/9, pomeriggio di ballo. A cura A.P.S. Senior Veneto in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org

Ogni venerdì, dalle 16 alle 18, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, Scopri l'artista che c'è in te. Incontri con artisti e diverse tecniche pittoriche a cura di A.P.S. Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info e iscrizioni: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org T

utti i giorni dalle 9 alle 18.30, al Centro aggregazione di via Colombo 7/9, gioco delle bocce, a cura di A.P.S. Senior Veneto con l'ufficio partecipazione. Info: Associazione Senior Veneto tel. 0444 961837, paride.frighetto@seniorveneto.org Appuntamenti del Gruppo Pensionati La Rondine, al Centro di via Calvi 56

Tutti i giorni, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco delle Carte, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni lunedì e venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Gioco del Burraco. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it Ogni martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, La grande Tombola. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Ogni mercoledì e sabato, dalle 15 alle 18.30, al Centro di via Calvi 56, Torneo di bridge. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 15 alle 17, al Centro di via Calvi 56, misurazione della pressione e della saturazione. A cura del Gruppo Pensionati La Rondine con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Altri eventi continuativi

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it