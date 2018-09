Eventi in centro e nei quartieri dal 27 settembre al 3 ottobre

Giovedì 27 settembre

Dalle 16, passeggiata pomeridiana alla scoperta di una Vicenza nascosta ed inaspettata con l'archeologa Virginia Angeletti. A cura della Società dante Alighieri e dell'ufficio partecipazione. Partenza da Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona 25. Info: uscita su prenotazione tel. 0444 964262, costo 5 euro.

Alle 17.30, al Centro Aggregazione di via C. Colombo 7, I giovedì culturali di Senior Veneto: presentazione del libro “Poesie” di Anna Pedon. A cura APS Senior Veneto e dell'ufficio partecipazione. Info: APS Senior Veneto tel. 0444961837 seniorveneto@gmail.com

Dalle 20 alle 22.30, alla Locomotiva, via Rismondo 2, serata gratuita sulle manovre salvavita di disostruzione su paziente pediatrico: prima parte teorica sulla prevenzione, seconda parte pratica. A cura Sanitas.ECM con Outsphera For Life e dell'ufficio partecipazione. Info: Marco 345 9616443, www.sanitasecm.eu, locomotivaferrovieri@gmail.com, cell.3939412817. Ingresso libero con obbligo di iscrizione su www.outsphera.it/corsi-ed-eventi/102438-manovre-salvavita/iscrizione

Alle 20.45, nella chiesa di San Michele ai Servi, in piazza Biade, concerto in occasione della Festa patronale di San Michele ai Servi, con Franz Hauk all'organo. A cura Festival Concertistico Internazionale di Vicenza e dell'ufficio partecipazione. In programma: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Toccata und Fuga d-Moll BWV 565 Johann Caspar Kerll (1627 - 1693) Capriccio sopra il Cucù Bernardo Storace (1637 - 1707) Ballo della Battaglia Bernardo Pasquini (1637 - 1710) Toccata con lo scherzo di Cuccò Johann Pachelbel (1653 - 1706) Fuga C-Dur (“Nachtigall”) Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Fantasie f-Moll KV 608 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Zwei Choralvorspiele: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 647 Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817 - 1869) Sortie Es-Dur Organo A. Zeni del 2000 trasmissione meccanica 2 manuali di 58 note pedaliera di 30 note. 30 registri. Info: Circoscrizione 1 tel 0444 221711

Alle 21, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, Passione Fotografia. Fotografia e progettualità: Touch – Progetto di memoria, a cura di Giulio Malfer e Piero Cavagna. A cura Fotoclub Il Punto Focale e dell'ufficio partecipazione. Info: tel. 3457999819, ilpuntofocale@libero.it

Venerdì 28 settembre

Visita al Castello di Thiene. A cura Vicenza In Centro e dell'ufficio partecipazione. Info e prenotazioni: Mario Fiorin 3358388148, vicenzaincentro@gmail.com. Partenza ore 8,30 dal piazzale del Mercato Nuovo.

Alle 12, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, pranzo sociale del Circolo d'Argento a.p.s. A seguire grande tombola. Info e prenotazioni: 0444569900, circolodargento@gmail.com

Alle 19, in viale della Pace 87, conversazione in tedesco. A cura Centro Culturale Italo Tedesco. Info: gratuito su prenotazione al n. 0444 512516, info@italotedesco.de

Alle 20.30, al Cinema Primavera, in via Ozanam, proiezione di “Kosovo. Un momento nella civiltà”, con la presenza in sala del regista Boris Malagurski. A cura di APS "Sloga" Vicenza e Bassano del Grappa e dell'ufficio partecipazione. Info: Sasa 327 9242444

Alle 20.30, in viale della Pace 87, ripasso grammaticale di tedesco: Modalverben. A cura Centro Culturale Italo Tedesco e dell'ufficio partecipazione. Info: gratuito per livello A2 o superiore su prenotazione al 0444512516, info@italotedesco.de

Alle 20.45, alla Locomotiva, in via Rismondo 2, “#ilvenetolegge2018” con letture di Beppe Bernardini tratte da: "Ritmi dell'Alpe" di Rino Bigarella (ed. 1947) e da "Arrampicate libere sulle Dolomiti" di Severino Casara (ed. 1950). Le letture saranno accompagnate da proiezioni di panorami montani. A cura La Locomotiva e Ass. ICS e dell'ufficio partecipazione. Info: mail locomotivaferrovieri@gmail.com, cell.3939412817

Domenica 30 settembre

Alle 18, al Centro Diurno Proti, contra' De' Proti 3, incontro con l'autore: presentazione di “Il tempo di un fiocco di neve”, seconda opera di Monica Vaccaretti. La nuova raccolta di racconti dell'autrice vicentina parla del tempo che scorre, della vita, di noi. Dialoga con l'autrice il giornalista Alessandro Scandale. Letture animate della Compagnia Teatrale La Giostra. Intermezzi musicali di Alessandro De Gobbi e Sofia Camazzini. In rappresentanza dell'associazione femminile Fidapa interverrà Francesca Baratto, psicologa forense. Ingresso libero e gratuito. Al termine momento conviviale. A cura Circolo d'Argento a.p.s. e Fidapa Vicenza – BPW Italy e dell'ufficio partecipazione.. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com

Lunedì 1 ottobre

Dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Come il cinema racconta la Grande Guerra”, relatore Elvio Bissoli. Appuntamento nell'ambito dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello' e dell'ufficio partecipazione.'. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it, tel. 0444 222770

Dalle 20.45, all'Oratorio Araceli conferenza divulgativa sui funghi con la possibilità di vedere dal vivo alcuni esemplari. A cura Gruppo Micologico Bresadola e dell'ufficio partecipazione. Info: frangasp@alice.it

Martedì 2 ottobre

Dalle 15 alle 16, in via Calvi 56, misurazione della pressione arteriosa, a cura del Gruppo Pensionati La Rondine e dell'ufficio partecipazione. Info: tel. 0444 504924, rondine_1926@libero.it

Dalle 15.30 alle 18, alla Galleria Parco Città, Festa dei Nonni. Gioco delle carte e della tombola, animazione e mostra di trenini. A cura di Parco Città, Ipark, Mini Centro Sociale Saviabona, Gruppo Alpini Anconetta, Club I Sempreverdi, Gruppo Federmodellisti Vicentini e dell'ufficio partecipazione. Info: Circoscrizione 4, tel.0444 222740, circoscrizione4@comune.vicenza.it

Attività motorie