Eventi a Montecchio Maggiore fino al 9 dicembre

Eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 30 novembre a domenica 9 dicembre 2018,

organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore:



VENERDI 30 NOVEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45



SABATO 1 DICEMBRE

ore 16.00 – Cerimonia di premiazione del Premio Tesi di Laurea Città di

Montecchio Maggiore in Villa Cordellina Lombardi

ore 21.00 – Proiezione film "First Man - Il Primo Uomo" al Cinema Teatro

San Pietro



DOMENICA 2 DICEMBRE

ore 9.00 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45

ore 15.30 – Proiezione film "First Man - Il Primo Uomo" al Cinema Teatro

San Pietro

ore 17.00 – Concerti d'Autunno 2018: "Cantata per la Pace" in Sala

Civica di Corte delle Filande



LUNEDI 3 DICEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45



MARTEDI 4 DICEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45



MERCOLEDI 5 DICEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45

ore 18.30 – Riunione congiunta delle Commissioni Statuto e Regolamenti e

Ambiente e Territorio in Sala Consiliare del Municipio



GIOVEDI 6 DICEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45

ore 20.30 – "Le Demenze: molte realtà diverse. Quali risorse?".

Conferenza nella Sala Polivalente dell'Ipab La Pieve



VENERDI 7 DICEMBRE

ore 9.30 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45



SABATO 8 DICEMBRE

ore 10.00 – "La vera dimora di Babbo Natale" alle Priare dei Castelli

ore 21.00 – Proiezione film "Il mistero della casa del tempo" al Cinema

Teatro San Pietro



DOMENICA 9 DICEMBRE

ore 9.00 – Mostra "La Sete del Soldato" presso il Museo delle Forze

Armate 1914-45

ore 10.00 – "La vera dimora di Babbo Natale" alle Priare dei Castelli

ore 15.30 – Proiezione film "Il mistero della casa del tempo" al Cinema

Teatro San Pietro

ore 17.00 – Accensione dell'albero di Natale in piazza Marconi