"Evening Fashion": make up gratuito alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

Martedì 21 marzo alle 21.30 si terrà l'evento "Evening Fashion" con la presentazione dei prodotti di bellezza "Yves Rocher", la cosmetica a base vegetale per eccellenza presso la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6. Sarà possibile effettuare una prova make up gratuita. Per informazioni: Carla 347.0398616.

ELENCO INCONTRI