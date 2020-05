European Heritage Weeks: visita virtuale a dimore storiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Sabato 16 maggio alle 18:00 si terrà l’evento European Heritage Weeks, in diretta facebook sulla pagina dell’Associazione delle Dimore Storiche Europee. Si tratta del primo appuntamento live delle Settimane del Patrimonio Europeo, giunto alla terza edizione, dedicato alle ville che fanno parte dell’associazione. Durante la diretta streaming parteciperanno 3 ville, che faranno un tour virtuale delle loro dimore. Tra di esse, anche il Castello Di Thiene, dimora storica italiana considerata la più cospicua villa gotica del XV sec. sorta nel vicentino. Ad aprire il programma sarà la Enniscoe House, situata in Irlanda ai piedi del Monte Nephin, definita “l’ultima grande casa del Nord Mayo”. Dopo di essa verrà presentato il Malmgard Estate, un maniero situato in Finlandia, la cui storia risale agli inizi del XVII secolo. L’European Historic Houses è un’associazione che comprende 24 gruppi nazionali di dimore storiche private. La sede principale si trova a Bruxelles, in Belgio, all’interno del quartiere dell’Unione Europea. La mission: sensibilizzare e sostenere a livello europeo il patrimonio culturale privato. Il programma di sabato è suddiviso in tre dirette live, in cui i tre partecipanti presenteranno le loro ville in un tour virtuale. Ore 18:00 - Introduzione dell’EHH team; Ore 18:05 – Presentazione dell’Enniscoe House, a cura di DJ Kellett, Susan Kellett, and Colette Kellett; Ore 18:25 – Presentazione del Malmgård Estate, a cura di Henrik Creutz; Ore 18:45 – Presentazione del Castello Di Thiene, a cura di Francesca di Thiene.