Eurolega: Famila Schio contro il BLMA Montpellier al Palaromare

Mercoledì 8 febbraio alle 20.30 la Famila Schio affronterà le francesi del BLMA Montpellier per l'Eurolega Basket Femminile al PalaRomare di Schio in via dell'Industria. La partita sarà di fondamentale importanza per le orange scledensi in chiave play-off della competizione europea. Quando mancano tre giornate alla fine, dopo il match con le francesi, toccherà alla trasferta di Kursk e l’ultima gara in casa contro Praga. Quasi un derby per l'ala francese della Famila, Endy Miyem: "Dobbiamo vincere se vogliamo continuare a inseguire i play-off. Lotteremo con tutte le nostre forze anche perchè vogliamo vendicare la partita dell’andata (n.d.r. partita persa di 3 punti all’ultimo tiro), ribaltando anche la differenza canestri. Non sarà facile, ma ci crediamo. Conosciamo Montpellier – continua Miyem – e, io in particolare, conosco tutte le giocatrici. Una squadra completa e competitiva che dovremo affrontare con molta concentrazione dal primo all’ultimo minuto". Si preannuncia una partita tanto difficile quanto spettacolare così da richiamare personalità di primo livello del mondo cestistico italiano e francese. Al PalaRomare saranno presenti i presidenti della federbasket italiana e francese, Giovanni Petrucci e Jan-Pierre Siutat; per la delegazione FIP anche il vicepresidente vicario Gaetano Laguardia e il vicepresidente e consigliere federale Mara Invernizzi. Diretta in streaming su www.familabasket.it.

