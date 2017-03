"Ethiopia: Popoli dell’Omo River tra Sviluppo e Sopravvivenza" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 2 AL 10 MARZO

Martedì 7 marzo, alle 20.45 alla Locomotiva di Vicenza in via Rismondo 2, si terrà l'incontro "Ethiopia: Popoli dell’Omo River tra Sviluppo e Sopravvivenza" con una proiezione di foto del viaggio in Ethiopia di Maurizio Cucchiara a cura dell’associazione culturale “L’Angolo dell’Avventura”, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso gratuito. Informazioni: Maurizio, 339.8907558 - Roberto 347.7040361 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com

OMO RIVER: fiume, che nasce nell'altopiano etiopico e dopo 760 km sfocia nel lago Turkana, passando in questo modo dai circa 2500 metri di altezza delle sorgenti ai 500 metri di altezza del lago. Il notevole dislivello rende il flusso dell'Omo impetuoso, interrotto solo da alcune cascate come quelle di Kokobi. L'Omo è pertanto navigabile solo nel suo corso finale prima di sfociare nel lago Turkana. L'Omo riceve numerosi affluenti tra cui il Gogeb, il Wabi, il Mago ed attraversa i parchi nazionali di Mago e Omo ricchi di fauna. L'intero bacino dell'Omo ha una notevole importanza archeologica e geologica: qui sono stati trovati numerosi fossili di ominidi, risalenti ad epoche del Pliocene e del Pleistocene. Fra questi reperti sono stati ritrovati soprattutto scheletri appartenenti al genere australopithecus e homo, insieme ad utensili di quarzite risalenti a circa 2,4 milioni di anni fa. Per questo nel 1980 la valle dell'Omo è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

