Estro Armonico di Vivaldi a Palazzo Leoni Montanari

L’Estro Armonico è l’opera che ha reso celebre Vivaldi in tutta Europa nel 1711: una raccolta dove il concerto solistico affidato a uno o più violini diventa l’occasione per esaltare tutta la sua fantasia e la sua vena melodica in un alternarsi emozionante di tempi virtuosistici e adagi meditativi. Due anni più tardi, nel maggio del 1713, Vivaldi sarà a Vicenza e si esibirà nel Tempio di Santa Corona stupendo gli astanti con la sua maestria al violino. Nella stessa strada a meno di 100 metri di distanza sorgeva già Palazzo Leoni Montanari.

I musicali affetti

Fabio Missaggia, violino di concerto

Matteo Zanatto, violino

Isobel Cordone, violino

Matteo Anderlini, violino

Monica Pelliciari, viola

Carlo Zanardi, violoncello

Fabio Conte, violone

Fabiano Merlante, arciliuto e chitarra barocca

Musiche di Antonio Vivaldi

Venerdì 2 agosto dalle ore 21.00 alle 22.30

Biglietto unico: 7,00 euro