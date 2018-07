Estate in Villa a Malo - gli appuntamenti del fine settimana

Il fine settimana a Malo sarà caratterizzato dagli ultimi tre appuntamenti del ciclo di spettacoli “Estate in Villa” che quest’anno ha riscosso ampio successo, nonostante il maltempo abbia costretto gli organizzatori a spostare in extremis alcuni eventi.

Si parte giovedì 26 luglio, come di consueto in Villa Clementi alle ore 21.15, con “Kalahysteri in concerto - suggestioni americane”. Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels), Elisa De Munari (Elli de Mon) e Giusi Pesenti (Dry & Dusty, Grace O’Malley Quartet) fondono le loro personalità e le diverse esperienze in un repertorio che non mancherà di affascinare. I pezzi verranno suonati con gli strumenti della musica tradizionale.

Non poteva mancare in tabellone a Malo il teatro d’attore e la tradizione della clownerie: venerdì 27, il Gruppo Panta Rei presenterà la sua versione de “I tre porcellini”. Cosa può capitare se tre clown scappati da un circo ed un vecchio attore di teatro decidono di raccontare la famosa storia dei tre porcellini? Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa ed ecco che la fiaba prende forma, con una serie di gag e situazioni divertenti e surreali.

La chiusura della decima edizione di “Estate in Villa”, sabato 28 luglio, sempre in Villa Clementi alle 21.30, spetta ad un gruppo cabarettistico tutto al femminile, “Le Scoasse Cabaret”, con lo spettacolo “Cotole”. Ad essere messo in scena con ironia e sagacia, sarà il lato comico e non solo dell'essere se stesse nel nuovo millennio. Bambine educate al loro futuro ruolo, donne sensibili alle “energie positive”, donne che devono fare di tutto per essere emancipate... ma anche belle e in forma.

In caso di maltempo gli spettacoli, che sono ad ingresso libero, si terranno presso l’auditorium San Gaetano in via Mano.

(Foto Patrice Dang)