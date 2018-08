Amici, l'estate folk a Vicenza non è finita. Martedì ci troviamo nel piazzale di fronte al Teatro Comunale per 3 ore di danze! Vi aspettiamo!



In caso di pioggia, niente paura, c'e' una zona al coperto.



Dalle 21 alle 24 Danze a Teatro

E poi trasferta al bar ✈✈