Estate ad Arzignano: ogni sera teatro, musica, eventi

Sarà un’Estate IN Arzignano 2019 all’insegna della socialità, per famiglie, bambini, anziani; un’Estate all’insegna della musica, del cinema, degli eventi anche nel mese di Agosto, quando oramai molte persone non vanno in vacanza o si allontanano da Arzignano solo per pochi giorni.

Un’Estate IN Arzignano 2019 pensata per offrire qualità e varietà, con degli eventi in evoluzione continua.

Tra le novità più evidenti ci sono i Mercoledì By Night che diventano ben 11, accompagnandoci da metà giugno fino a metà settembre, quasi senza soste.

L’International Music & food festival è un’evoluzione del vecchio format di Patchwork, che si pone l’obiettivo di coinvolgere anche le popolazioni non autoctone che (con)vivono con noi la Città: musica e cibo da tutto il mondo.

Torna, a fine estate, lo Street Food, che tante opinioni positive ha raccolto in Primavera.

E poi i cinema all’aperto del Mattafilm, le Storie d’Estate con le serate dedicate ai serial televisivi, il salto con l’asta in piazza e lo sport, i momenti di approfondimento culturale e le sagre... Insomma, un’Estate IN Arzignano 2019 per tutti i gusti da vivere assieme!

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

MERCOLEDÌ BY NIGHT – T&NCÓ DI ALAN BEDIN

Piazza Marconi ore 21.00

In collaborazione con Centro Artistico Musicale Apolloni – Spazio Cuca

SPETTACOLO TEATRALE

Parco di Villa Brusarosco ore 21.15

Organizzazione CAI Arzignano

Compagnia (S)legati

Un alt(r)o Everest Jim Davidson e Mike Price sono due amici, una cordata. Nel 1992 decidono di scalare la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato nelle profondità del loro legame, un viaggio che durerà ben più dei quattro giorni impiegati per raggiungere la cima.

In caso di maltempo presso la chiesetta di San Bartolomeo

GIOVEDÌ 4

INCONTRO CON L’AUTORE ANTON NIKË BERISHA

E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL SOGNO DEL VENTO. RACCONTO DI MADRE TERESA”.

Organizzazione Associazione Culturale Ardhmëria

Piazza Marconi ore 21.00

Da Madre Teresa al Kosovo di oggi In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 5

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019

Castello di Arzignano

Ogni sera un villaggio vacanze con pesca di beneficenza, stand gastronomici con i mitici panini “onti”, i primi, i secondi piatti e le pizze cotte su forno a legna (ogni sabato e domenica)

SERATA DISCOTECA

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici – Ore 21.00 Ritornerete protagonisti dei MITICI anni 90 con #90TIME powered by 90 WONDERLAND Il Party #ANNI90 n.1 in Italia

SABATO 6

ARZIGNANO MAGIC FESTIVAL

Piazze del Centro

- Piazza Marconi dalle 16.00: Scuola di Magia per bambini e preparazione per

un numero magico da fare sul palco alla sera.

- Piazza Libertà ore 20.30: MAGIA GENERALE E GRANDI ILLUSIONI

Ospite da Illusionist Alberto Giorgi e da Italia’s got talent Simone Al Ani

con manipolazione delle sfere e dei cerchi e Massimo Cerchietti con Magic Show

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019 – SERATA DISCOTECA ANNI ‘80

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Dalle 21.00 Ritornerete protagonisti degli anni 70-80 con i mitici

DiscoInferno70’ – The Show Siro&Friends – Official Partner Radio80’Power

DOMENICA 7

CASTELLO SUMEMR VILLAGE 2019 – SERATA DANZANTE

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Alle 18.00 S. Messa di S. Eurosia con tradizionale processione

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Dalle 19.00 Truccabimbi e bolle di sapone giganti con Fiore Animazione

Dalle 20.30 Serata danzante live con i mitici ed inimitabili Barbara & Davide

MARTEDÌ 9

MATTAFILM – DOMANI È UN ALTRO GIORNO (COMMEDIA 2019)

Cortile interno del Mattarello ore 21.00

In collaborazione con Ass. Noi – Parrocchia di Ognissanti

Regia di Simone Spada con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy

In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI BEACH VOLLEY

Impianti sportivi a Castello dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Attività organizzata da A.S.D. U.S. Castello

Per informazioni tel. 328-4967281

MERCOLEDÌ 10

SALTINPIAZZA 2019 GARA DI SALTO CON L’ASTA

Piazza Campo Marzio – dalle ore 18.00 i salti dei giovani atleti

dalle ore 20.30 la gara dei Big. Atleti di valore nazionale e regionale.

Organizzazione Atletica Arzignano

FATE PER GIOCO – ANIMAZIONE PER FAMIGLIE E BAMBINI

Piazza Marconi dalle 20.30

GIOVEDÌ 11

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 21.00 Serata astrofila in compagnia dell’Astrocombricola

Presso il Parco A. Giuriolo di via Pozzetti

VENERDÌ 12

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019 – SERATA BIKERS WELCOME

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Dalle 19.30 Bikers Welcome 5: Il MotoIncontro

Incontro aperto a tutti i motociclisti: partenza dalla Club House Wild Vikings di Montecchio Maggiore, in via S. Caboto 6 con arrivo a Castello Dalle 21.00

Rabaltone Il format più atteso dell’estate 2019! Con PeterMix dj e Belfo dj e le ragazze della Pole Dance

SABATO 13

MATTAVOLLEY E MATTASTOCK – TORNEO DI GREENVOLLEY

presso il campo della parrocchia. Inizio al mattino con finali intorno alle 17.30

Cortile interno del Teatro Mattarello La sera musica dal vivo con gruppi live

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019 – SERATA DANZANTE

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Alle 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo D’Animos Band

DOMENICA 14

CASTELLO SUMMER VILLAGE 2019

Castello di Arzignano

Organizzazione Sagra di S. Eurosia

Dalle 19.00 Apertura Stand Gastronomici

Ore 20.00 Esibizione balli latino-americani a cura della Scuola di Ballo “Andrea e Veronica Dance Studio” di Castelgomberto

Dalle 20:30 Fiesta Latina con Diego Mass Loco, Mariolito, le ballerine e tutta la tribù latina

MARTEDÌ 16

MATTAFILM – IL MIO NOME È THOMAS (COMMEDIA 2018)

Cortile interno del Mattarello ore 21.00

In collaborazione con Ass. Noi – Parrocchia di Ognissanti

Regia di Terence Hill con Terence Hill, Veronica Bitto, Andy Luotto, Guia Jelo, Francesca Beggio, Giuseppe Gandini – In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI BEACH VOLLEY

Impianti sportivi a Castello dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Attività organizzata da A.S.D. U.S. Castello

Per informazioni tel. 328-4967281

MERCOLEDÌ 17

MERCOLEDÌ BY NIGHT – MORRIS AND THE MAGICALS

Piazze del Centro ore 21.00

In collaborazione con Centro Artistico Musicale Apolloni – Spazio Cuca

VENERDÌ 19

E LUCEVAN LE STELLE – VIVI LA TUA TERRA 2019

Rocca di Castello ore 20.45

Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Tradizionale serata lirica

MARTEDÌ 23

MATTAFILM – IL GIOCO DELLE COPPIE (COMMEDIA 2018)

Cortile interno del Mattarello ore 21.00

In collaborazione con Ass. Noi – Parrocchia di Ognissanti

Regia di Olivier Assayas con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret. – In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

CAMMINATA IN NORDIC WALKING DI 8 KM SULLE COLLINE DI SAN BORTOLO

Parcheggio destra Chiampo (dietro hotel Kennedy) ore 18.45

Organizzazione Asd Passi nel suono Nordic Walking Arzignano

Bastoncini a disposizione, contributo camminata euro 2.

info@passinelsuono.it

ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI BEACH VOLLEY

Impianti sportivi a Castello dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Attività organizzata da A.S.D. U.S. Castello

Per informazioni tel. 328-4967281

MERCOLEDÌ 24

MERCOLEDÌ BY NIGHT – GLI STELLARI

Piazze del Centro ore 21.00

In collaborazione con Shoegaze Studio

VENERDÌ 26

SCHEGGE DIMENTICATE: OTTAVIO VIGNATI

VIVI LA TUA TERRA 2019

Piazza Marconi ore 20.45

Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Torna il progetto di riscoperta di figure arzignanesi che hanno dato il loro contributo per il bene della città. Incontro con l’Ing. Ferruccio Zecchin sulla figura di Ottavio Vignati, Sindaco di Arzignano nel primo dopoguerra e ingegnere.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

FESTA FINALE DEL GREST

Cortile interno del Mattarello ore 20.00

DOMENICA 28

BALLO LISCIO CON IL COMPLESSO – LUCA & SILVIA

Piazza Libertà ore 20.30

Organizzazione Centro Ricreativo Anziani

MARTEDÌ 30

MATTAFILM – 10 GIORNI SENZA MAMMA (COMMEDIA 2019)

Cortile interno del Mattarello ore 21.00

In collaborazione con Ass. Noi – Parrocchia di Ognissanti

Regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci. In caso di maltempo presso la sala parrocchiale

AGOSTO

MERCOLEDÌ 7

MERCOLEDÌ BY NIGHT – ABATE TRIO

Piazze del Centro ore 21.00

In collaborazione con Shoegaze Studio

SABATO 17

SAGRA DI S. ROCCO – MUSICA

Piazzale della Chiesa di San Rocco ore 21.00

Organizzazione Comitato Sagra

DOMENICA 18

SAGRA DI S. ROCCO – MUSICA

Piazzale della Chiesa di San Rocco ore 21.00

Organizzazione Comitato Sagra

MERCOLEDÌ 21

MERCOLEDÌ BY NIGHT – MISSOURI DUO

Piazze del Centro ore 21.00

In collaborazione con Shoegaze Studio

VENERDÌ 23

SAGRA DI S. ROCCO – BALLO LATINO AMERICANO CON WALTER GARCIA

Piazzale della Chiesa di San Rocco ore 21.00

Organizzazione Comitato Sagra

SABATO 24

SAGRA DI S. ROCCO – MUSICA CON L’ORCHESTRA GIANFRANCO E LISA

Piazzale della Chiesa di San Rocco ore 21.00

Organizzazione Comitato Sagra

DOMENICA 25

SAGRA DI S. ROCCO – MUSICA CON ORCHESTRA JOLANDA

Piazzale della Chiesa di San Rocco ore 21.00

Organizzazione Comitato Sagra

MARTEDÌ 27

STORIE D’ESTATE – LE SERIE TV COME NUOVA NARRATIVA

È LA FINE DEL MONDO!

Piazza Marconi ore 21.15

L’apocalisse degli zombi dal cinema di Romero a The Walking Dead: perché i morti viventi sono così popolari.

A cura di Jacopo Bulgarini d’Elci

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

MERCOLEDÌ 28

MERCOLEDÌ BY NIGHT – MISRED

Piazze del Centro ore 21.00

In collaborazione con Shoegaze Studio

VENERDÌ 30

10° TORNEO INTERNAZIONALE GRAZIANO PERETTI

Piazza Libertà ore 20.30

Presentazione squadre

SAGRA DI RESTENA – SERATA LATINA CON DANCING TABU CASTELGOMBERTO

Restena ore 20.30

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

SABATO 31 AGOSTO E DOMENICA 1 SETTEMBRE

10° TORNEO INTERNAZIONALE GRAZIANO PERETTI

Stadio T.Dal Molin

Torneo di calcio giovanile Cat. Giovanissimi organizzato dalla

A.S.D. Arzignano Valchiampo e Fondazione Peretti Onlus

SABATO 31

SAGRA DI RESTENA – BALLO LISCIO CON LUCA E SILVIA

Restena ore 20.30

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

SETTEMBRE

DOMENICA 1

3° GIRO DELLE RIVE

Pugnello di Arzignano ore 8.00

Manifestazione organizzata dalla Parrocchia di Pugnello

Camminata naturalistica non competitiva tra i boschi e i prati di Pugnello con 2 percorsi di 6 e12 km.

SAGRA DI RESTENA – BALLO LISCIO CON GRAZIANO MARASCHIN

Restena ore 20.30

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

MARTEDÌ 3

STORIE D’ESTATE – LE SERIE TV COME NUOVA NARRATIVA

ALLA RICERCA DEL SENSO PERDUTO.

Piazza Marconi ore 21.15

La detective story come ricostruzione dell’ordine: da True Detective a The Sinner, da Sherlock Holmes ai serial killer.

A cura di Jacopo Bulgarini d’Elci

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

MERCOLEDÌ 4

MERCOLEDÌ BY NIGHT – THELORCHESTRA

Piazza Libertà ore 21.00

In collaborazione con Scuola di musica Thelonious

GIOVEDÌ 5, VENERDÌ 6, SABATO 7 E DOMENICA 8

INTERNATIONAL MUSIC & FOOD FESTIVAL

Piazze del Centro

Culture, musica, cibo e tradizioni dal mondo

VENERDÌ 6 E SABATO 7

TORNEO LUI E LEI

Bocciodromo di Costo

a cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati nell’ambito delle manifestazioni previste dal programma della Sagra della Madonnetta

VENERDÌ 6

SAGRA DI RESTENA – SERATA LATINO CON BAILAVIDA NICOLA

E FEDERICA E ACHÈ DEL CARIBE

Restena ore 20.30

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano ore 19.00 apertura stand gastronomici

ore 20.00 Discoserata evento Crash

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

SABATO 7

SAGRA DI RESTENA – BALLO LISCIO CON LISA & C.BAND

Restena ore 20.30

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano – ore 19.00 apertura stand gastronomici – ore 20.30 serata Latina con animazione e spettacolo della scuola Todo se Puede con il maestro Wendy del Rosario ed il suo staff, musiche con il Di Walter Alfredo Garcia, a seguire concerto del gruppo Croma Latina

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

DOMENICA 8

47° MARCIA DEL VILLAGGIO CITTÀ DI ARZIGNANO

Stadio T. Dal Molin dalle ore 8.30

Organizzazione A.S. Monte Ortigara

Marcia non competitiva di km 6-12-22

RESTENA – SAGRA DI RESTENA – FESTA PATRONALE MADONNA DI M.TE BERICO

ore 6.00 accensione fiaccola a M.te Berico, staffetta fino a Restena

ore 10.00 S.Messa

ore 14.00 12° Torneo di calcio Ricordando Sante – Torneo di calcio riservato alla cat. Pulcini

ore 16.00 dimostrazione e camminata per Restena a cura di “Passi nel Suono” Nordic Walking

ore 20.30 serata ballo liscio con Oscar & Mary

Organizzazione Comitato Sagra di Restena

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano ore 19.00 apertura stand – ore 18.30 sfilata di moda Shopping GlaMour by Carmela, la Grammatica della moda – ore 19.45 esibizione scuola di ballo Rosso e Blu – ore 20.30 ballo liscio con Luca e Silvia band

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

LUNEDÌ 9

GARA REGIONALE A COPPIE “CITTÀ DI ARZIGNANO”

Bocciodromo di Costo dalle ore 20.30 Fino al 27 Settembre

a cura dell’A.S.D. Madonna dei Prati

MARTEDÌ 10

STORIE D’ESTATE – LE SERIE TV COME NUOVA NARRATIVA

LA POLITICA È UNA COSA SERIA(LE).

Piazza Marconi ore 21.15

The West Wing, House of Cards, Game of Thrones: tre modi diversi di raccontare il potere.

A cura di Jacopo Bulgarini d’Elci

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

MERCOLEDÌ 11

MERCOLEDÌ BY NIGHT – I VERTICAL

Piazze del Centro ore 21.00

GIOVEDÌ 12

PROIEZIONE FILM DAL TRENTO FILM FESTIVAL – CLIMBING THE ELIXIR

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 21.00

Organizzazione CAI Arzignano

Tra Baunei, Urzulei e Dorgali, nella provincia dell’Ogliastra e del Nuorese, risiede la maggiore concentrazione di centenari al mondo. Attraverso le avventure di due appassionati escursionisti locali che da tempo ripercorrono gli aspri luoghi di vita e le impervie scalate dei coraggiosi pastori sardi, tra le incantevoli montagne del Supramonte, il documentario rivive sfide diventate leggende e imprese trasformate in mito, mentre stimola la riflessione sul meraviglioso mistero che la vita umana nasconde.

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 13

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano – ore 19.00 apertura stand gastronomici – ore 20.00 discoserata

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

SABATO 14

MERCATINO ANTIQUARIATO

Piazze del centro

POLENTA E VOCI DI DONNA

Centro residenziale per anziani Scalabrin

Spettacolo di Fiorella Mauri che ripercorre il lavoro delle donne nella vita quotidiana nei primi anni del secolo scorso con le poesie di Severino Chiarello Monforte a cui verrà dedicato il pomeriggio.

ASPETTANDO LA MARATONA DI LETTURA 2019

Biblioteca Civica – ore 15:30

La natura di Mario Rigoni Stern

Pino Costalunga legge Mario Rigoni Stern

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano – ore 19.00 apertura stand gastronomici

ore 21.00 CountryTour dj 2019 Coreografie e balli in stile western

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

DOMENICA 15

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano – ore 09.30 pedalando ad ogni Costo, biciclettata in compagnia

- ore 12.30 pranzo comunitario – ore 19.00 apertura stand gastronomici

- ore 19:00 esibizione dell’Orchestra giovanile di Sarego – ore 20.30 ballo liscio con l’orchestra Colorado

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

GIOVEDÌ 19

PRESENTAZIONE DEL LIBRO – ESSERE ARTIGIANI DELLA CONCIA

Piazzetta Marconi ore 21.15

Iniziativa di Confartigianato di Vicenza

edito da Berica Editrice e documentario per la Regia di Corrado Ceron Racconto di otto artigiani della Concia della Valle del Chiampo

In caso di maltempo presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi

VENERDÌ 20

VIVI LA TUA TERRA 2019

LEONARDO DA VINCI INCONTRO CON IL PROF. SILVAGNI E IL PROF. CARIOLATO

Chiesetta di San Bartolomeo ore 20.45

Riflessione a due voci su Leonardo Da Vinci nel cinquecentesimo anniversario della morte

FOOD FOR ALL: STREET FOOD IN ARZIGNANO

Piazze del Centro

Festival del cibo di strada e animazione per tutti i bambini.

SABATO 21

FOOD FOR ALL: STREET FOOD IN ARZIGNANO

Piazze del Centro

Festival del cibo di strada e animazione per tutti i bambini..

SAGRA DELLA MADONNETTA

Costo di Arzignano

ore 19.00 apertura stand gastronomici

ore 21.00 Palio delle contrà, giochi popolari

Organizzazione Comitato Sagra del Costo

DOMENICA 22

FOOD FOR ALL: STREET FOOD IN ARZIGNANO

Piazze del Centro

Festival del cibo di strada e animazione per tutti i bambini.

DOMENICA 29

LA CORTE RIVIVE

Tezze di Arzignano, via Mure ore 14.30