'Estate a Vicenza": musica, teatro, itinerari, spettacoli

"L'Estate a Vicenza", serate da vivere in città tra musica, teatro, itinerari, spettacoli

Un ricchissimo cartellone di proposte in centro storico e nei quartieri

Sta entrando nel vivo "L'Estate a Vicenza" con eventi che inviteranno i cittadini a uscire e partecipare a concerti, spettacoli, incontri, itinerari turistici.

Gli eventi si terranno nei palazzi della città tra cui Palazzo Chiericati, Palazzo Cordellina, e poi alle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, al Museo del Risorgimento e della Resistenza, nelle piazze del centro, a Campo Marzo, Giardino Salvi, nei Chiostri di Santa Corona e in altri prestigiosi luoghi del centro storico.

Il fitto calendario comprende tante proposte per un pubblico di tutte le età e con differenti esigenze e aspettative.

Rassegne musicali

Stasera, giovedì 27 giugno, prendono il via i Notturni palladiani al Palladio Museum che proseguiranno per altri tre appuntamenti fino al 25 luglio. I concerti saranno eseguiti, a partire dalle 21, da vari ensemble da camera dell'Orchestra del Teatro Olimpico.

Nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 giugno, a Campo Marzo, verso viale Eretenio, arriva Campo Marzo festival con un corposo weekend di musica giovane.

Tra gli appuntamenti dedicati agli amanti della grande musica ci sono anche quelli che danno vita alla rassegna Matinée al Chiericati, che prosegue fino al 30 giugno a Palazzo Chiericati con l'Orchestra del Teatro Olimpico. E poi Spazio&Musica, nel cortile delle Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari, al suo esordio lo scorso il 21 giugno e che proporrà i “Capolavori del Barocco – da Monteverdi a Bach” fino al 3 novembre, in varie prestigiose sedi in città.

Il 3 e il 24 luglio prende vita un'importante iniziativa del Museo Diocesano che propone, in collaborazione con l'lstituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica due appuntamenti che vanno sotto il nome di "Loggia...in Musica" nella splendida Loggia S. Zeno a Palazzo Vescovile in piazza Duomo.

L’oramai prestigioso festival del belcanto Vicenza in Lirica, promosso dall’associazione Concetto Armonico, si terrà dal 31 agosto al 15 settembre.

La Fondazione Teatro Comunale di Vicenza propone Music for life, una rassegna che si snoda fra la sala del Ridotto, l’Odeo del Teatro Olimpico ma anche la terrazza all’aperto per gli intrattenimenti musicali di Mazzini 39, fino al 4 settembre.

Proseguono intanto gli appuntamenti con le feste rock nei quartieri e in centro storico per tutto il mese di luglio: Spiorock, dal 27 al 30 giugno, Ferrock festival al parco Retrone dal 10 al 14 luglio, infine Jamrock festival dal 17 al 21 luglio nel parcheggio di via Farini.

Non mancheranno altri significativi appuntamenti musicali tra cui la serata dedicata tradizionalmente alla musica lirica con il Coro e orchestra di Vicenza, Viva Verdi, che si tiene lunedì 1 luglio alle 21.15, come di consueto in piazza dei Signori.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio saranno proposte ben tre serate per la Notte bianca con musica di vario genere in tutte le piazze del centro ed eventi collaterali.

Sabato 13 luglio alle 18.30 si potrà assistere a Flagdance group symbolica, performance di giovani sbandieratori in Piazza dei Signori.

“Il Chiericati ri-suona” è la proposta di Officina dei Talenti in programma il 10, 11, 13, 14, 15, 16 agosto a Palazzo Chiericati.

Teatro, poesia e altro ancora.

Ancora una volta la rassegna estiva dedica numerosi appuntamenti al teatro, per adulti e bambini.

Dopo l'appuntamento di venerdì 28 giugno (alle 19 ) in piazza dei Signori dedicato per la prima volta "Il Defilé della Rinascita" organizzato dall'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, in collaborazione con Raptus&Rose.

Tra questi "Salotti urbani 6 - In viaggio, notti di stelle", a cura di Theama Teatro con cinque appuntamenti teatral-storico-letterari che si propongono di far percorrere allo spettatore un percorso visionario all’interno del cielo stellato, dal 4 luglio all'1 agosto, in diversi palazzi e luoghi della città.

Fra gli appuntamenti teatrali, se ne inserisce uno di significativo nell'ambito della danza: domenica 21 luglio in piazza dei Signori la compagnia Naturalis Labor proporrà la Notte della danza che da anni richiama davvero tanta attenzione.

Quindi, tornando al teatro, La Piccionaia propone Terrestri d'estate, spettacoli anche per bambini e famiglie, musica, forum e tanto altro dal 17 al 28 luglio, in tanti luoghi della città ma con epicentro nel giardino del Teatro Astra (e all’interno in caso di maltempo).

Per i bambini ritorna il Giardino di Alice al Giardino Salvi, con tanti spettacoli nei pomeriggi delle domeniche dal 21 luglio al 25 agosto a cura di Ensemble Vicenza Teatro; quest'anno la rassegna è dedicata al compianto Roberto Giglio, per tanti anni anima del Giardino di Alice.

Be popular porterà in vari luoghi della città spettacoli teatrali a cura di Stivalaccio teatro, dal 20 al 25 agosto, ma quest’anno si allargherà anche con feste di piazza sia in centro storico che nei quartieri.

Come sempre, la chiusura di stagione è riservata al Teatro Olimpico che accoglierà il 72° ciclo di Spettacoli classici “Muoiono gli dei che non sono cari agli uomini”, dal 19 settembre al 27 ottobre, per la direzione artistica di Giancarlo Marinelli.

Arte e cultura

Nei weekend estivi le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, propongono un programma di passeggiate d’arte alla scoperta dei capolavori presenti nelle collezioni permanenti e nelle mostre temporanee ospitate (Mito. Dei ed eroi, fino al 14 luglio e Illustrissima. Malika Favre, fino al 25 agosto). Una particolare attenzione viene riservata alle famiglie con i family lab: una proposta di percorsi ludici con attività creativa, da realizzare in autonomia genitori e figli, con l’eventuale supporto degli operatori museali (età consigliata 4-12 anni). E nello spazio esterno del cortile, sotto la suggestiva Loggia d’Ercole, sono previste serate con occasioni di incontro e momenti musicali (info su www.gallerieditalia.com, numero verde 800.578875).

Visite guidate

Per scoprire la città si potrà partecipare alle visite guidate con Vicenza, tutta un'altra storia a cura dell'Associazione guide turistiche atuorizzate, dal 3 luglio al 7 settembre.

Cinema

Non potrà mancare il tradizionale “Cinema Sotto le Stelle” fino all'8 settembre nei Chiostri di Santa Corona a cura della Società generale di Mutuo soccorso, con una serie infinita di proiezioni quotidiane dei migliori film di stagione (in caso di maltempo si va nel vicino Cinema Odeon).

A settembre si chiude con tanta musica e... Il Giro della Rua.

A settembre, per la festa patronale della città tante arriveranno tante propose tra cui scegliere.

A Campo Marzo da mercoledì 4 a domenica 8 settembre arriva Vivifestiva l, organizzato da Hyper e Off events.

Piazza dei Signori ospiterà, invece, due concerti con due nomi noti della musica leggera italiana: giovedì 5 settembre Fiorella Mannoia e venerdì 6 settembre Max Gazzè. La rassegna Vicenza in Festival, a cura di Concommercio Vicenza e di Duepunti Eventi, propone quattro concerti in settembre. Altri due verranno programmati nell'ambito della nuova edizione di Vioff, dal 6 e all'8 settembre, il Fuori Fiera ideato per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione della Fiera dell'oro.

"Violini straordinari … e il grande cinema" propone un concerto d'archi al Teatro Olimpico il 9 settembre per Team for children onlus.

Il 14 settembre ritorna Il Giro della Rua, con la settima edizione che prevede il consueto corteo in centro e la festa in piazza dei Signori.

Venerdì 20 settembre il centro storico sarà coinvolto nelle celebrazioni per Antonio Pigafetta.

Infine sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 18 in centro storico ci sarà la prima edizione di "Junior chef academy" con laboratori di cucina per bambini e famiglie alla scoperta delle architetture più rappresentative di Vicenza, con Il Mondo di Bu.

Per informazioni:

https://www.comune.vicenza.it/ vicenza/eventi/evento.php/ 227219