Estate a Vicenza: gli appuntamenti in città

Un’estate ricca di sorprese ma anche di importanti connessioni per il teatro vicentino quella alla quale ci affacciamo. Quest’anno infatti grazie al Comune di Vicenza ed al sostegno del Gruppo AIM, Theama Teatro, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Stivalaccio Teatro e Ensemble Teatro di Vicenza si “fanno in quattro” per proporre una stagione ricca di eventi al pubblico vicentino.

Un progetto partecipato che accoglie al suo interno proposte diversificate ed invita i cittadini a riappropriarsi creativamente dello spazio che li circonda. Un ciclo di più di quaranta appuntamenti per riscoprire i luoghi del centro storico, in angoli della nostra città poco conosciuti o normalmente inaccessibili che si trasformeranno in un crocevia di volti, storie e culture. Luoghi di incontro e di attrazione per tutte le età per entrare nella quotidianità delle persone attraverso forme artistiche differenti e molteplici protagonisti.

Si comincia domenica 17 giugno alle ore 18.00 con Ensemble Teatro Vicenza e “Il giardino di Alice” al Giardino Salvi, una rassegna giunta alla sua quinta edizione, che ad oggi ha fatto riappropriare uno dei cuori verdi della città a più di 1000 famiglie e che ci terrà compagnia una volta al mese fino ad inizio Agosto.

Il 03 luglio aprirà le danze Theama Teatro insieme ai suoi “Salotti Urbani 5”, che da anni danno vita a spazi privati aprendoli alla cittadinanza. Quest’anno il fil rouge saranno le nostre “Cattive abitudini necessarie” che, anche grazie alla collaborazione di FIDAPA BPW Italy, i martedì di luglio schiuderanno le porte di cinque splendidi palazzi del Centro storico da Palazzo Gualdo alla Biblioteca La Vigna.

Si svolgerà invece dal 17 al 21 luglio tra il Giardino del Teatro Astra e altri luoghi della città il progetto curato da La Piccionaia “TERRESTRI D’ESTATE”, un festival in 6 sezioni - teatro, docu-film, immagini, laboratori, itinerari, spizzichi & bocconi – pensato per il pubblico di tutte le età, alla scoperta di nuove visioni sul mondo contemporaneo attraverso l’arte e i linguaggi performativi e con il coinvolgimento di una rete di soggetti territoriali attivi nella promozione culturale, ambientale e sociale.

Per chiudere e dare la possibilità di svago e divertimento a chi ad Agosto resterà in città ci penserà Stivalaccio Teatro con “be popular”. Una settimana di arte, teatro, musica e incontro si fonderanno nella splendida cornice del Chiostro della Residenza Trento della Parrocchia di San Pietro.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Comune di Vicenza e si inseriscono nel più ampio cartellone delle manifestazioni “L’estate a Vicenza 2018”.

Per informazioni e prenotazioni :

www.theama.it

www.teatroastra.it

www.stivalaccioteatro.it

www.ensembleteatrovicenza.jimdo.com