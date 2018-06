Estate a Vicenza 2018 - eventi per bambini del "Giardino di Alice”

Domenica 17 giugno “Un due tre... una favola per te: Pollicino”, primo appuntamento della rassegna per bambini “Il Giardino di Alice”

Torna la rassegna di teatro per bambini e famiglie “Il Giardino di Alice”, in programma al Giardino Salvi per quattro domeniche (17 giugno, 1 e 15 luglio, 5 agosto), con inizio alle 18.

L'iniziativa è inserita nel cartellone di eventi “Estate a Vicenza 2018”, progetto del Comune di Vicenza sostenuto da Aim Gruppo e realizzato in collaborazione con Theama Teatro, Stivalaccio Teatro, La Piccionaia e Ensemble Vicenza Teatro

Domenica 17 giugno Ensemble Vicenza Teatro proporrà “Un due tre... una favola per te: Pollicino” con Roberto Giglio, Irma Sinico e Catuscia Gastaldi.

La rassegna proseguirà domenica 1 luglio con “Quattro cinque sei... siam felici che ci sei: Il brutto anatroccolo” e gli attori di Ensemble (Stefania Pimazzoni e Catuscia Gastaldi).

A seguire, domenica 15 luglio andrà in scena “Sette otto nove... volta la carta ci sono le prove: Vassilissa e la Baba Jaga” con Irma Sinico, Catuscia Gastaldi e Stefania Pimazzoni di Ensemble Vicenza Teatro

Chiuderà la rassegna, domenica 5 agosto, “Dieci undici dodici... il traguardo di un viaggio a colori: Favole a vela, racconti a remi” con Pino Costalunga della compagnia Glossa/Aida.

Biglietto unico a 3 euro.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Giardino Salvi, a partire dalle 17.