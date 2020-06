Estate a Valdagno: musica, cinema all'aperto, artisti di strada

Saranno circa cento gli appuntamenti tra luglio e agosto che animeranno l'estate valdagnese. Si confermano le rassegne entrate ormai nella tradizione dell'estate laniera, ma non mancano le novità.

Vivinatura per i bambini

A cura del Museo Civico "D. Dal Lago", in collaborazione con la Biblioteca Civica Villa Valle, conserva le proposte rivolte a bambini e famiglie, ma con un calendario mai così diffuso e corposo. Un'attenzione particolare è stata prestata alle famiglie che magari non si potranno spostare da Valdagno durante l'estate, fornendo proposte pomeridiane in continuità con i centri estivi cittadini.

Nei quartieri, grazie alle collaborazioni assicurate dalle parrocchie, dove i pomeriggio si animeranno tra laboratori creativi, yoga per bambini, letture e ludobus. Oltre 70 gli appuntamenti che faranno tappa al Parco La Favorita, al parco di via San Giuseppe a Piana, a Novale nell'area verde nei pressi della scuola media e a Ponte dei Nori, negli spazi della piazzetta davanti alla chiesa parrocchiale.

Confermata anche la Biblioteca al parco che, dal 1 luglio al 27 agosto, farà tappa ogni martedì (9.30-11.30) al parco giochi di Borne, il mercoledì (16.00-18.00) al parco giochi lungo la ciclabile all'altezza di via Pascal, il giovedì (9.30-11.30) nel parco giochi di viale Regina Margherita.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida disposte dal Governo e dalla Regione Veneto in materia di covid-19. Tutte le attività saranno gratuite, ma su prenotazione: tel. 0445 428261.

Concerti

L'estate in musica sarà ancora una volta, per il decimo anno, nel segno di Femminile Singolare che quest'anno propone un totale di 7 concerti, a partire dal 10 luglio, anche qui con qualche novità: tre libri dedicati al mondo della musica che saranno presentati prima di alcuni concerti in calendario e l'arrivo dello sleep concert, con la sua formula originale e curiosa, che guiderà il pubblico nel mondo dei sogni per un'intera notte.

- 10 luglio alle 21.00 al Parco La Favorita con Erica Boschiero e il suo concerto disegnato Essere umani, accompagnata dal fumettista Paolo Cossi e dal compositore e fisarmonicista Sergio Marchesini.

- 17 luglio alle 21.00 al Parco La Favorita sarà il turno di Sara Jane Ceccarelli e il suo Be Human * Tour (con Paolo Ceccarelli, Lorenzo De Angelis e Matte Dragoni), mentre il

- 24 luglio alle 21.00 al Parco La Favorita il palco sarà tutto di Franca Masu con Sentimento, affiancata dal fisarmonicista Fausto Beccalossi e dal chitarrista Luca Falomi.

- 1 agosto alle 21.00 al Parco La Favorita le voci di Astrid Dante, Elli de Mon e Giusi Pesenti risuoneranno nel nome del gruppo Kalahysteri, anticipate alle 18.00 dalla presentazione del libro di Elisa De Munari Countin the blues. Donne indomite.

- 7agosto​ alle 21.00 al Parco La Favorita appuntamento con Lavinia Mancusi e il suo concerto Revolucionaria!.

- 9 agosto alle 21.00 al Parco La Favorita concerto-aperitivo alle 18.00 con la musicista padovana Giovanna Lubjan.

- 15 agosto per chiudere a Ferragosto la presentazione del libro di Johann Merrich Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste, che farà da anteprima allo sleep concert dalla mezzanotte alle 7.00 del mattino successivo.

Presentazione libri

Tre saranno gli appuntamenti con Libri da cortile, in collaborazione con la Libreria Liberalibro:

il 14 luglio, alle 20.45 al Parco La Favorita verrà presentato Giorni e notti fatti di piccole cose (Feltrinelli 2020) della poetessa e ballerina Tishani Doshi.

il 21 luglio, sempre alle 20.45 ma nel cortile di Palazzo Festari, torna Paolo Malaguti con Se l'acqua ride (Einaudi 2020),

il 25 agosto (20.45, Palazzo Festari) il critico e traduttore Marco Cavalli commenterà un grande classico del diciottesimo secolo Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos.

Teatro in contrada

Si chiama Una rassegna in comune ed è il titolo dell'edizione speciale che il progetto Teatro in casa propone per il 2020, lasciando per una volta gli spazi di contrada per attestarsi nelle piazze dei quartieri, in risposta alle misure imposte dall'emergenza covid-19. Ecco allora che la rassegna

il 16 luglio sarà a Castelvecchio, nella piastra polifunzionale con Igi Meggiorin e Vasco Mirandola e la loro Sit down comedy (ore 20.45);

il 31 luglio fermata nel cortile di San Lorenzo in centro storico con Zelda Teatro e la lezione-spettacolo di Filippo Tognazzo Inferno. A cosa serve Dante? (20.45).

Il 26 agosto si sale a Piana (piastra polifunzionale) per incontrare Paolo Piludu e I 4 Elementi in Mr Ping Pong (20.45).

Artisti di strada in Centro Storico

Non poteva mancare nemmeno Piazze in scena, atteso appuntamento con i saltimbanchi, i clown e l'arte di strada che il 18 luglio, alle 18.00 animerà il centro storico con una versione in costante movimento. Circo e musica viaggianti si sposteranno per le vie e piazze del centro tra i trampolieri di Teatro per caso, Otto il Bassotto il fachiro volante, le bolle di Michele Cafaggi e una ritmata e coinvolgente marching band.

Cinema all'aperto

Iimmersi nel verde del Parco La Favorita. 9 le date già fissate per il mese di luglio, a partire dal 12 luglio, alle 21.30 fino al mese di agosto. L'ingresso sarà a pagamento con possibilità di abbonamento o di biglietto singolo (intero 6,50 euro - ridotto 5,50 euro), Informazioni e programma: su www.cinemotion.in.

Gli spazi del teatro saranno inoltre pronti ad accogliere gli spettatori in caso di maltempo, anche per gli appuntamenti di Femminile Singolare.

Le proposte dell'estate valdagnese sono organizzate da Comune di Valdagno - Assessorato alla Cultura, con Ufficio Cultura, Museo Civico "D. Dal Lago" e Biblioteca Civica Villa Valle, in collaborazione con Libreria Liberalibro, Cinema Teatro Super, Cooperativa Primula, Bar La Favorita, parrocchie di Piana, Ponte dei Nori, Novale, ANA Valdagno e con il sostegno di Studio15, i Fiori di Katia, Carlotto Liquori