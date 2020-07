Estate 2020 a Vicenza: Viaggio in città., cultura, spettacoli, divertimento

Per l'estate 2020, le associazioni e gli enti culturali e tutti gli operatori del Comune di Vicenza, si ritrovano insieme per produrre un cartellone di iniziative di cultura, spettacoli e intelligente divertimento, accomunati dalla convinzione che non si possa ripartire senza cultura, senza musica, teatro, danza, letteratura, cinema, arti visive; in sintesi, senza una reale qualità della vita.

Da questa idea nasce "Viaggio in città", il cartellone dell'estate 2020 a Vicenza, cui davvero, questa volta, ancora di più che gli anni scorsi, hanno contribuito vecchi e nuovi "attori" del fare cultura e spettacolo in città. Non solo, quindi, gli enti preposti, dall'assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza alla Biblioteca Bertoliana e alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, ma tutto l'associazionismo vicentino: La Piccionaia, Theama Teatro, Stivalaccio, la Società del Quartetto, l'Orchestra del Teatro Olimpico, la Compagnia di danza Naturalis Labor, ExvUotoTeatro ed Ensemble Vicenza, Concetto armonico, Spazio & Musica, Mousiké, oltre a vari artisti chiamati singolarmente in causa.

Sono tanti e ben differenziati i luoghi della rassegna: il Giardino del Teatro Olimpico, il Salone della Basilica Palladiana, il Salone d'onore (ma anche percorsi da scoprire) di Palazzo Chiericati, il Giardino del Teatro Astra, il cortile di Palazzo Cordellina, sede della Bertoliana, il Giardino Salvi, Porto Burci, la Stamperia Busato, il cortile di Palazzo Leoni Montanari, la Loggia del Capitaniato, i diversi spazi del complesso di S. Corona ma anche vie e piazze sia del centro storico (per esempio a Piazza S. Lorenzo) che dei quartieri che, da qui a settembre, si riempiranno con diverse opportunità, sino a concludere all'interno del Teatro Olimpico, per l'ideale passaggio di consegne con l'inizio degli Spettacoli Classici che per un mese, sino alla fine di ottobre, farà da protagonista.

È incredibile la grande varietà nella tipologia di proposte, dalle proposte teatrali di Piccionaia, Theama e Stivalaccio al teatro per bambini del Giardino di Alice al Salvi con ExvUoto Teatro ed Ensemble Vicenza, alla rassegna di danza curata da Naturalis Labor in Basilica (ma anche un'originale produzione al Chiericati, dalla musica classica (da camera, sinfonica, lirica) al pop d'autore, con tante prove d'attore e d'attrici (fra le altre Anna Zago e Patricia Zanco ma anche Guenda Goria), di danzatori e danzatrici.

Un capitolo a parte sarà dato dalle diverse iniziative programmate dalla Biblioteca Bertoliane, a partire dall'esposizione "e.mò.ti.con" e dalla rassegna "InChiostro", sezione speciale di "Terrestri d'estate" curata da La Piccionaia. Così come ha una sua autonomia il cartellone interno a Palazzo Leoni Montanari che va dalla musica al teatro, dalle proposte per i grandi a quelli per bambioni e famiglie.

A settembre l'attenzione confluirà sull'Olimpico dove, dopo il festival Vicenza in Lirica, la grande musica farà da padrona, da Bach (fra l'altro l'immenso capolavoro della Passione secondo Matteo) alla figura di Clara Schumann, ricordata in una delicata pièce teatrale e sino a una sorpresa finale.

Non occorre dire che il tutto accadrà nel rispetto delle regole e delle linee guida per il contenimento del Covid-19, a partire da stasera - giovedì 9 luglio - quando i riflettori si accenderanno sul giardino dell'Olimpico.

Programma