Estate 2018: Ginnastica al parco Querini, il programma delle attività gratuite

Dal 10 giugno al 9 settembre 2018 parco Querini diventa palcoscenico dell'iniziativa "Estate al parco", una serie di lezioni libere e gratuite di tonificazione muscolare e cardiovascolare aperte a tutti coloro che amano tenersi in forma: ginnastica, tai chi, yoga, do-in, kung fu e molto altro.

L’iniziativa "Estate al parco" è organizzata dall'ufficio sport dell'assessorato alla formazione in collaborazione con associazioni e società sportive.



Nel cuore verde della città saranno a disposizione tre postazioni che consentiranno il contemporaneo svolgimento di attività differenti: "palco di porta Papa", verso contra' Chioare; "palco del tempietto", nella zona retrostante la chiesa Araceli; "zona la radura", entrando da via Rodolfi a destra verso l’ospedale.

Per alcune delle attività i partecipanti devono essere forniti di tappetino, manubri o pesetti per gli esercizi di tonificazione.

In caso di maltempo le lezioni saranno sospese, salvo indicazioni diverse degli insegnanti dei rispettivi corsi.



Programma settimanale

Lunedì

Tai chi

Giugno e luglio dalle 19 alle 20.30, "palco del tempietto"

“ASD Armonia in Movimento” propone il Tai chi, un’antica arte marziale cinese di origine Taoista. Oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

Do-in

Giugno e luglio dalle 19 alle 20, "zona la radura"

Scuola Internazionale Shiatsu - Italia propone Do-in, una serie di esercizi energetici per il benessere psico-fisico. Imparare a rilassarsi, attraverso l’antica arte orientale taoista, con esercizi di auto-shiatsu semplici ed efficaci. Il do-in può essere praticato da persone di qualsiasi età che desiderano mantenersi in salute attraverso una pratica dolce e non invasiva. Non sono richieste particolari abilità fisiche. Si consiglia di portare un tappetino per sedersi comodamente a terra.

Fit e motion

Giugno e luglio dalle 19 alle 20, "palco di porta Papa"

Asd FormaxAzione propone Fit e motion, un fitness musicale che prevede attività cardiovascolare, tonificazione e stretching, con utilizzo di piccoli attrezzi. Mamy&Baby è dedicato alle mamme che hanno partorito da almeno 6 settimane, che vogliono tornare in forma, incontrare altre mamme, sudando un pò, ma con il sorriso sulle labbra. Portarsi un tappetino per gli esercizi a terra e dei manubri o pesetti.

Martedì

Jazzercise

Giugno e luglio dalle 18.30 alle 19.30, "palco del tempietto"

Asd Maestro propone musica dance, tanti beat e molti bassi per incenerire 800 calorie in un'ora. Musiche e coreografie travolgenti e sempre aggiornate. Risultati veloci e tanti formati di lezione tra cui scegliere per un allenamento motivante e mai noioso.

Wing Chun/Fast Combat

Giugno dalle 19 alle 20.30, "zona la radura"

L'asd El Talisman Ritmo Latino propone una disciplina adatta a tutti, efficace nella sua semplicità, antica ma al passo con i tempi. Il sistema non trascura la parte filosofica e culturale tipica delle arti marziali.

Krav Maga

Luglio dalle 19 alle 20, "zona la radura"

La Polisportiva Sporting Club San Giorgio Asd propone un corso di difesa personale per aumentare la conoscenza della percezione del pericolo e della propria reazione di risposta. Per info: www.kravmagavicenza.org, tel. 3201607129.

Danza Open air

Dal 12 giugno al 24 luglio dalle 19.30 alle 20.30, "palco del tempietto"

Officina Tribale Asd propone 7 incontri tematici sulla danza e i 4 elementi: terra, acqua, fuoco e aria.

Fuoco/acqua e il flamenco con Manuela Carretta; terra e la contemporary bellydance con Paola Maya; aria e la danza contemporanea con Annalisa Bannino.

Super Tone 360°

Giugno e luglio dalle 19.30 alle 20.30, "palco di porta Papa" (tranne 26 giugno e 3 luglio)

Tonificare puntando a cambiare spesso disciplina, con lo scopo di scolpire, rassodare e modellare il corpo. Una disciplina per tutti, con una prima parte ad alto impatto cardiovascolare e una seconda meno dinamica, per scolpire in maniera armonica.

Mercoledì

Taji e Qi gong

Giugno e luglio dalle 18.30 alle 20, "zona la radura"

M.A. Rigon introduce le tecniche dell'antica arte cinese di "lunga vita": Taji e Qi gong, legate alla medicina tradizionale e classica che facilitano il benessere psico-fisico

Yoga integrale

Giugno e luglio dalle 18.45 alle 20, "palco del tempietto"

Pratica di postura in movimento collegata al respiro lento e delicato. Mantiene elasticità, flessibilità alle articolazioni, muscoli, colonna vertebrale e dona equilibrio e forza. Aiuta a mantenere una buona concentrazione e rilassamento corpo e mente, in armonia con la natura. Si consiglia di portare un tappetino.

Wing Chun/Fast Combat

Luglio dalle 19 alle 20.30, "palco di porta Papa" e settembre dalle 19 alle 20, "zona la radura"

L'asd El Talisman Ritmo Latino propone una disciplina adatta a tutti, efficace nella sua semplicità, antica ma al passo con i tempi. Il sistema non trascura la parte filosofica e culturale tipica delle arti marziali.

Danze etniche

4, 11 e 17 luglio dalle 20 alle 20.45, "palco del tempietto"

Danza, cultura e musica delle isole della Polinesia si intrecciano in un mix esotico e tribale adatto a wahine (donne), kane (uomini) e keiki (bambini). Un'interessante percorso vi aspetta con tre incontri: 4/7 danza polinesiana, 11/7 percussioni polinesiane con To'ere, 18/7 hula hawaiana.

Giovedì

Taiji e Qi gong

Giugno e luglio dalle 9.30 alle 11, "palco del tempietto"

M.A. Rigon introduce le tecniche dell'antica arte cinese di "lunga vita": Taji e Qi gong, legate alla medicina tradizionale e classica che facilitano il benessere psico-fisico.

Hatha yoga

Giugno, luglio e agosto dalle 19 alle 20.30, "palco del tempietto"

Loriente (ass YogaChakra) propone l'insegnamento dello Hatha yoga in cui la pratica di Asanas (posture fisiche di estensione e chiusura), i principi del Pranayama (padronanza del respiro), l'ascolto dello Swara (il ritmo dell'energia) guidano al benessere fisico e mentale. È opportuno portare un tappetino.

Esercizi psicorporei

Giugno, 12 e 19 luglio dalle 19.30 alle 20.30, "zona la radura"

Con Flora De Martino, psicoterapeuta, attraverso esercizi di bioenergetica si entrerà in contatto con il proprio corpo, lavorando sul movimento, sulla postura e sulla respirazione per diventare consapevoli delle proprie tensioni e aumentare la conoscenza di sè. Portare un tappetino e abbigliamento comodo.

Aikido

Luglio dalle 19.30 alle 20.30, "palco di porta Papa"

Un'arte marziale tradizionale giapponese che si presenta come un elegante metodo di autodifesa personale finalizzato a neutralizzare l'attacco in maniera armonica, preservando sia chi effettua la tecnica, sia chi la subisce.

Venerdì

Ju jitsu

Giugno dalle 19 alle 20.45, "palco del tempietto"

Arte marziale giapponese, di difesa personale, adatta a tutte le età e di rapido apprendimento. Aiuta l'autocontrollo e aumenta l'autostima.

Sabato

Kung fu

Luglio dalle 18 alle 19, "zona la radura"

Miao Chan Kung Fu propone Kung fu: sotto la guida di un vero monaco shaolin, la pratica del Gong fu aiuterà a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza e velocità. Questa disciplina permette agli studenti di crescere sia fisicamente, alternando gli esercizi di allungamento a quelli muscolari, sia mentalmente per sviluppare il carattere e raggiungere il corretto equilibrio psicofisico. Il Gong fu rappresenta l'origine di tutte le arti marziali da combattimento e le sue tecniche di difesa-contrattacco vengono tramandate da millenni. Una disciplina completa che sviluppa corpo e mente.

Domenica

Tai chi

Giugno e luglio dalle 9 alle 10.30, "palco del tempietto"

Asd Armonia in Movimento propone il Tai chi, un’antica arte marziale cinese di origine taoista. Oggi diffusa in tutto il mondo, è considerata tra le principali discipline psicofisiche che, con movimenti lenti e mirati, crea armonia tra corpo e mente.

Corsi di autodifesa

Luglio e agosto dalle 10.30 alle 12, "palco del tempietto"

Combat Dept propone corsi di autodifesa basati su tecniche derivate da Jeet kune do, Kali, Jiu jitzu, Kung fu, Sanda, Difesa donna, applicate in strada e verificate da decenni di pratica. Oltre al lato fisico e tecnico si pone molta attenzione al fattore mentale ed emotivo; da' consigli su come evitare un’aggressione o situazioni a rischio che si possono vivere nel quotidiano.

L’ufficio Sport si riserva la possibilità di apportare delle variazioni al calendario settimanale delle attività.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Sport

Levà degli Angeli 11

Tel. 0444222148

Email: uffsport@comune.vicenza.it