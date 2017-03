"Espressioni di Donne: Danza, Pittura, Musica, Voci" a Marano Vicentino

In occasione della Festa della Donna, sabato 11 marzo alle ore 20.30 presso l'auditorium comunale di Marano Vicentino in via Marconi 9 è in programma l'evento "Espressioni di Donne: Danza, Pittura, Musica, Voci" con il gruppo canoro "Ladiesis", il violino di Francesca Pretto, la pittura delle ragazze del GIS, la danza del Centro Danza Lucy Briaschi con Silvia Brazzale, Paola Gnata e Benedetta Vezzaro. Ingresso libero.

