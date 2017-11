Esposizione Meccanizzazione Agricola a Barbarano Vicentino

In occasione della 694° Antica Fiera di Santa Caterina a Barbarano Vicentino sabato 25 novembre dalle 8 alle 19 in programma l'Esposizione della Meccanizzazione Agricola in piazza Roma con trattori e mezzi storici/moderni oltre alla mostra mercato alimentare-artigianale, l'angolo del mandorlato, animali da cortile, musica, esibizioni di volo con rapaci, dimostrazioni mestieri antichi, giochi di una volta e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323.

Domenica 26 novembre inoltre ci saranno I Sapori di Santa Caterina con i Mercatini di Natale con area sportiva, show con i giocolieri e mostra 200 Anni in Bicicletta a Palazzo Canonici insieme al cantante internazionale Gian Pieretti in concerto al Palatenda.

ELENCO MOTORI