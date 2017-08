Esposizione di auto tuning a Caldogno

GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Domenica 27 agosto alle 19 a Caldogno ci sarà l'esposizione di auto tuning in occasione della Sagra di San Giovanni Battista (25 - 28 agosto) all'interno dell'Area Giovani. Sarà attivo lo stand gastronomico per la cena con specialità culinarie locali, come il "Risotto al Ragù di Corte Calidonense". Alle 21 intrattenimenti musicali. Ingresso libero.

ELENCO AUTO E MOTO