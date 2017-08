Esposizione d'auto "german" con VAG Force al Lago di Fimon

In occasione della "Notte Bianca al Lago di Fimon", sabato 2 settembre dalle 17 in poi ci sarà l'esposizione di auto "German" insieme a VAG Force ad Arcugnano. Previsti per tutta la serata musica con dj set, truck food, mercatini di artigianato locale e prodotti tipici oltre allo "Spettacolo di Fontane Luminose Danzanti" per un show unico sui Colli Berici. Ingresso gratuito.

ELENCO AUTO E MOTO