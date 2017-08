Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 4 al 6 agosto

TOP 5 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Numerose le escursioni e visite guidate previste sul territorio berico per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

DAL 19 LUGLIO AL 26 AGOSTO

PONY TREKKING. Da mercoledì 19 a mercoledì 26 agosto Il comune di Roana, in collaborazione con il Pegaso Pony Club propone anche per l'estate 2017 la "Scuola Pony" di avvicinamento allo sport equestre con i pony rivolta ai bambini dai 4 ai 16 anni con la passeggiata guidata "Pony Trekking" della durata di 1 ora per tutta la famiglia con bambini dai 6 anni in sù. Costo: 30 euro per un pony - 50 euro per due pony.

MARTEDI' 1 AGOSTO

MONTE FIOR: LA BATTAGLIA DELLE MELETTE - Martedì 1 agosto - ore 8.45 - Escursione con le Guide Altopiano - Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago

ESCURSIONI CON NATURALISTA PER FAMIGLIE IN ALTOPIANO. Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 ore dalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. Munirsi sempre di abbigliamento adatto, come scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Costo: 5 euro intero e 3.50 euro ridotto.

MERCOLEDI' 2 AGOSTO

ANDAR PER MALGHE A MONTE ZEBIO - Mercoledì 2 agosto alle 8.45 - Escursione gastronomica con Guide Altopiano - Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago

GIOVEDI 3 AGOSTO

ANELLO DEL MONTE PELMO NELLE DOLOMITI BELLUNESI. Giovedì 3 agosto "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione "Anello del Monte Pelmo" nelle Dolomiti Bellunesi di Zoldo con ritrovo alle 6.30 a Decathlon di Thiene.

PASSEGGIATE CON ACCOMPAGNATORI SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. Ogni giovedì fino al 31 agosto lo Pro Loco di Roana organizza alcune escursioni guidate all'aria aperta alla scoperta dell'Altopiano dei Sette Comuni per il ciclo "Passeggiate con Accompagnatori". Giovedì 27 luglio ci sarà il terzo appuntamento in piazzetta San Giovanni a Camporovere di Roana alle ore 8 per iniziare bene la giornata con un'escursione didattica alla scoperta della montagna. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

I MONTI RACCONTANO: ESCURSIONE LETTERARIA SUI PASSI DI MARIO RIGONI STERN - Giovedì 3 agosto - ore 8.45 - Escursione letteraria con Guide Altopiano in collaborazione con Compagnia InItinere insieme alla guida-attore teatrale Riccardo Benetti - Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago.

ORTIGARA: FUORI DAI SOLITI SENTIERI - Giovedì 3 agosto - "Asiago Guide" organizza l'escursione storico-naturalistica "Ortigara: fuori dai soliti senieri" sul "Calvario degli Alpini" nei luoghi della Grande Guerra.

VENERDI' 4 AGOSTO

SCOPRIAMO LA NATURA CON IL GUARDIACACCIA. Ogni venerdì di agosto dalle 15 alle 18 il Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione per famiglie "Scopriamo la Natura con il Guardiacaccia". Insieme alla guardia forestale, grandi e piccini potranno andare alla scoperta del bosco e di tutti i suoi segreti sull'Altopiano di Asiago. Lo scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare adulti e bambini sul tema del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia di fauna e flora nel territorio locale. Ritrovo al museo alle 15. Iscrizioni: intero 5 euro - ridotto 3.50 euro. Prenotazioni presso il SIT entro la sera prima con pagamento in museo il giorno dell'attività: 0424.600252.

ALLA SCOPERTA DEI CASTELLONI DI SAN MARCO. Venerdì 4 agosto - ore 8.45 - Escursione naturalistica con Guide Altopiano - Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago

MONTE INTERROTTO: LO YOGA AI PIEDI DEL FORTE. Venerdì 4 agosto - ore 14.30 - Monte Interrotto: Lo Yoga ai piedi del Forte con Guide Altopiano e "Chandra Yoga".

SABATO 5 AGOSTO

I GRAFFITI DELLA VAL D'ASSA. Ogni sabato di luglio ed agosto alle 9 la Pro Loco di Roana organizza l'escursione guidata ai "Graffiti della Val d'Assa", la più profonda delle incisioni vallive nella zona occidentale dell'Altopiano, che ha origine presso il passo di Vezzena e che si dirige tortuosamente verso sud per poi confluire nella Val d'Astico. Sul fondo della Val d’Assa lungo il letto del torrente omonimo e su una parete rociosa in rosso ammonitico nella zona sotto il Ponte di Roana, si trovano le incisioni rupestri, risalenti al primo millennio a.C. In questo sito detto del "Tunkelbald" cui sono state rinvenute preziosissime testimonianze, come graffiti (rappresentanti figure antropomorfe, zoomorfe, teomorfe e simboli solari) più fossili di animali preistorici e reperti litici risalenti al Paleolitico Medio. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Canove di Roana. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

SALITA AL SASSOPIATTO IN ALTO ADIGE. Sabato 5 agosto "Piccole Dolomiti Sport" propone l'escursione "Salita al Sassopiatto" con trekking guidato alla vetta della montagna a quota 2.969 metri sull'Alpe di Siusi in Alto Adide. Partenza alle 6.30 da Decathlon di Thiene.

ANDAR PER CESUNA - Sabato 5 agosto - ore 9.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursione diurna "Andar per Cesuna" per scoprire le bellezze del territorio cesunese.

SFIORARE LA LUNA CON UN DITO - Sabato 5 agosto - ore 18 - "Asiago Guide" organizza l'escursione serale di atrotrekking "Sfiorare la luna con un dito"

BIKE & NIGHT: GIRO DELLE MALGHE CON LUNA PIENA - Sabato 5 agosto - ore 19 - "Biosphaera" e "Exporing Veneto" organizzano l'escursione notturna in mountain bike "Giro delle Malghe con la Luna Piena" a Caltrano - Ritrovo al Rifugio Bar Alpino in località Pozza del Favero - Infoline: 0445.1716489 - info@biosphaera.it.

DOMENICA 6 AGOSTO

TRAMONTO SUL MONTE NOVEGNO NELLE PICCOLE DOLOMITI. Domenica 6 agosto alle 17 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione "Tramonto sul Monte Novegno" nelle Piccole Dolomiti.

TREKKING MUSICALE ALTAR KNOTTO - Domenica 6 agosto - ore 9.30 - "Benessere dal Suono" e "Asiago Guide" organizzano il trekking musicale sull'Altar Knotto nell'Altopiano di Asiago insieme agli intrattenimenti sonori di Katy Marcante con i suoi strumenti etnici.

SPITZ KNOTTO. Domenica 6 agosto - ore 10 - "Asiago Guide" organizza l'escursione allo Spitz Knotto in occasione della Festa del Villeggiante a Stoccareddo di Gallio.

BIKE TOUR DEL PALLADIO. Domenica 6 agosto sempre dalle 9.30 alle 17 "Slow Bike and Food" organizza il "Bike Tour del Palladio" a Vicenza per una cicloturistica di 25 chilometri pianeggianti con visita guidata tra arte natura e storia. Dopo aver attraversato il centro del capoluogo berico, si passeranno piste ciclabili immerse nel verde tra lo splendore delle ville palladiane fino a raggiungere il Lago di Fimon. Pranzo al sacco o nei locali della zona. Rientro a Vicenza dove, tra cenni storici e curiosità, si finirà la giornata all'Ultima Spiaggia di Vicenza per l'aperitivo serale con spritz. Costo: 16 euro con bici propria o 28 euro con bici a nolo. Info e prenotazioni: William 339.2875881 - Nicola 348.3576857.

VISITE CONTINUATIVE: