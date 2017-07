Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 28 al 30 luglio

TOP 5 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Numerose le escursioni e visite guidate previste sul territorio berico per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

DAL 19 LUGLIO AL 26 AGOSTO

PONY TREKKING. Da mercoledì 19 a mercoledì 26 agosto Il comune di Roana, in collaborazione con il Pegaso Pony Club propone anche per l'estate 2017 la "Scuola Pony" di avvicinamento allo sport equestre con i pony rivolta ai bambini dai 4 ai 16 anni con la passeggiata guidata "Pony Trekking" della durata di 1 ora per tutta la famiglia con bambini dai 6 anni in sù. Costo: 30 euro per un pony - 50 euro per due pony.

MARTEDI' 25 LUGLIO

ESCURSIONI CON NATURALISTA PER FAMIGLIE IN ALTOPIANO. Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 ore dalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. Munirsi sempre di abbigliamento adatto, come scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Costo: 5 euro intero e 3.50 euro ridotto.

MERCOLEDI' 26 LUGLIO

ANDAR PER MALGHE IN VAL FORMICA. Mercoledì 26 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizzano l'escursione enogastronomica "Andar per Malghe nella Val Formica" nei luoghi naturali dell'Altopiano dei 7 Comuni a Cima Larici per la rassegna "Andar per Malghe".

GIOVEDI' 27 LUGLIO

ESCURSIONE STORICA AL FORTE CAMPOLONGO. Giovedì 27 luglio dalle 8.45 alle 14.30 "Guide Altopiano" e "Asiago Outdoor Activities" organizzano l'escursione storica al Forte Campolongo a Rotzo nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei 7 Comuni.

PASSEGGIATE CON ACCOMPAGNATORI SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. Ogni giovedì fino al 31 agosto lo Pro Loco di Roana organizza alcune escursioni guidate all'aria aperta alla scoperta dell'Altopiano dei Sette Comuni per il ciclo "Passeggiate con Accompagnatori". Giovedì 27 luglio ci sarà il terzo appuntamento in piazzetta San Giovanni a Camporovere di Roana alle ore 8 per iniziare bene la giornata con un'escursione didattica alla scoperta della montagna. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

IL LABIRINTO DI ROCCIA: I CASTELLONI DI SAN MARCO. Giovedì 27 luglio dalle 8.30 alle 13.30 Pro Loco Treschè Conca e Asiago Guide organizzano l'escursione naturalistica-storica "I Castelloni di San Marco: il Labirinto di Roccia" nell'Altopiano dei 7 Comuni. Ritrovo presso la Chiesa di Treschè Conca.

