Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

Numerose le escursioni e visite guidate previste sul territorio berico per il weekend da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

A STRAPIOMBO SUI LAGHI: LARICI MANDRIOLO. Giovedì 13 luglio alle 8.30 "Asiago "Guide" propone l'escursione naturalistica "A Strapiombo sui Laghi: Larici Mandriolo" a Treschè Conca di Roana.

ALLA SCOPERTA DEI RAPACI NOTTURNI. Giovedì 13 luglio dalle 20.30 alle 22.30 il Museo Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione guidata per famiglie "Alla Scoperta dei Rapaci Notturni". Durante la passeggiata, pensata per grandi e bambini, si ascolteranno i versi dei rapaci, in un'esperienza davvero unica, a stretto contatto con la natura e gli "abitanti notturni" dell'Altopiano. Costo: intero 5 euro - ridotto 3 euro.

VENERDI' 14 LUGLIO

IL LABIRINTO DIFENSIVO. Venerdì 14 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizzano l'escursione "Il Labirinto Difensivo" ai Castelloni di San Marco, area rocciosa situata sul crinale Nord dell’Altopiano di Asiago.

SCOPRIAMO LA NATURA CON IL GUARDIACACCIA. Ogni venerdì di luglio e agosto dalle 15 alle 18 il Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione per famiglie "Scopriamo la Natura con il Guardiacaccia". Insieme alla guardia forestale, grandi e piccini potranno andare alla scoperta del bosco e di tutti i suoi segreti sull'Altopiano di Asiago. Lo scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare adulti e bambini sul tema del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia di fauna e flora nel territorio locale. Ritrovo al museo alle 15. Iscrizioni: intero 5 euro - ridotto 3.50 euro. Prenotazioni presso il SIT entro la sera prima con pagamento in museo il giorno dell'attività: 0424.600252.

SABATO 15 LUGLIO