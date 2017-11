Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Felice weekend gentili lettori!

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

VENERDI' 10 NOVEMBRE

MONTE ORTIGARA: RITIRATA 52° DIVISIONE CON GUIDE ALTOPIANO. Venerdì 10 novembre alle 8.45 Guide Altopiano organizzza l'escursioni storica.-naturalistica "Monte Ortigara: Ritirata 52° Divisione" nei luoghi della Grande Guerra nell'Altopiano dei Sette Comuni.

STORIE E MISTERI DEI FIUMI DI VICENZA. Venerdì 10 novembre alle 18.30 ci sarà la passeggiata culturale Storie e Misteri dei Fiumi di Vicenza con letture itineranti sui quartieri antichi del capoluogo berico.

ITINERARI ESCURSIONISTICI TRA IL PASUBIO E LA VALLE DELL'ASTICO. Venerdì 10 novembre alle 21 a Velo d'Astico ci sarà la proiezione delle diapositive "Itinerari Escursionistici Tra Il Pasubio e La Valle Dell'Astico" alla scoperta di uno degli angoli più incontaminati della provincia vicentina. Serata a cura di Michele Savio, laureato in Scienze Forestali ed Ambientali, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Naturalistico Ambientale. caldarroste in compagnia e assaggiando un buon bicchiere di vino. Ingresso a offerta libera.

SABATO 11 NOVEMBRE

CAMMINATA ALPINA IN NOTTURNA. Sabato 11 novembre alle 19 ci sarà la 17° Camminata Alpina in Notturna con 7 km. tra le colline di Mussolente con ristori sul percorso: partenza dalla sede ANA.

TREKKING NOTTURNO AL SENGIO ALTO + CENA IN MALGA. Sabato 11 novembre alle 14.30 Amici Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione al Sengio Alto sul Pian delle Fugazze con cena in Malga Cornetto: ritrovo al Lidl di Schio.

LA SECONDA BATTAGLIA DELLE MELETTE. Sabato 11 novembre alle 8.45 Guide Altopiano the Mountain Walkerorganizzano l'escursione La II° Battaglia delle Melette 1917/2017 Cent'anni dopo - l 29 ottobre 1917. Difficoltà: Media - Dislivello: 350 m - po:4 h (3h passeggiata) - Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione (via stazione, 9 Asiago) vicino all'entrata del Parcheggio dello Stadio del Ghiaccio di Asiago - Durata dell'escursione: 4 ore circa compresa la visita guidata - Difficoltà: Medio/Facile - Dislivello: 350 m.

DOMENICA 12 NOVEMBRE

MARCIA SUI SENTIERI D'AUTUNNO. Domenica (7.30-9.30) a San Nazario è in programma la 3° Marcia Sui Sentieri d'Autunno, camminata sportiva non competitiva di 4 -7-14 km: partenza libera dal Parco della Pace.

TREKKING NOTTRUNO AL COL SANTO SUL PASUBIO FINO AL RIFFFUGIO LANCIA. Domenica 12 novembre alle 8 Amici Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione al Col Santo e Rifugio Lancia Via Vicenza, 41 Schio - Ritrovo: domenica 12 novembre a Schio - parcheggio del Lidl in via Vicenza 41 - Dislivello: in salita 850m - Difficoltà: media - Pranzo al sacco, il rifugio è chiuso - Salita in auto fin sopra il paese di Giazzera (TN), dove parte il sentiero che condurrà all’Alpe Alba con le sue meravigliose baite in pietra fino alla cima del Col Santo 2112 m, tra le cime più alte del Monte Pasubio.

100 ANNI FA L'OCCUPAZIONE AUSTROUNGARICA. Domenica 12 novembre alle 8.45 Guide Altopiano e the Mountain Walker Cent'anni fa l'occupazione austroungarica del forte Lisser - dopo la “Rotta di Caporetto” e a causa del cedimento del tratto settentrionale delle nostre linee sul fiume Tagliamento ed il passaggio di truppe austro-tedesche. Difficoltà: Medio/Facile - Dislivello:300 m - Tempo:4 h (3h passeggiata) - Partenza prevista per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione (via stazione, 9 Asiago) vicino all'entrata del Parcheggio dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Durata dell'escursione: 4 ore circa compresa la visita guidata .Pranzo al sacco o possibilità di pranzo in rifugio al termine dell'escursione.

VISITE GUIDATE AL CAMPANILE DI BREGANZE.

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SAN VINCENZO - VICENZA.

CORRI SUI COLLI BERICI CON GLI SKYRUNNERS LE VIGNE: PROVE LIBERE PER L'ULTRABERICUS WINTER. Sabato 11 novembre alle 9 "Skyrunners Le Vigne Vicenza" organizza la corsa sulla 2° metà del percorso dell'Ultrabericus di 23 km (800 m D+), testando l'itinerario di gara omonima sui Colli Berici, che si terrà domenica 10 dicembre a Torri di Arcugnano. Ritrovo alle 8.30 al piazzale della chiesa di Arcugnano in Via Santa Giustina. Previsto ristoro a metà itinerario con 2/3 gruppi di andatura. Rientro per il pranzo con pasta, pizza, dolci e musica. Partecipazione con contributo libero. Info: 339.5037391 - luciano.casarotto@tin.it. Per prenotazioni: Achille Pigatto 338.5900895

BROSEMADA - DUEVILLE. Domenica 12 Novembre 2017 è in programma a Dueville la 4° Brosemada, manifestazione podistica ludico motoria autunnale aperta a tutti, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Corri Con Noi” di Dueville. Sono previsti percorsi da 4 km per i Disabili, e da 6-12 km pianeggianti, mentre per i più allenati e resistenti ci sono 2 percorsi rispettivamente da 18 e 24 km.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

IN BICI CON OTELLO PER I QUARTIERI DI VICENZA. Domenica 19 novembre alle 9 ci sarà la pedalata "In Bici con Otello" per i quartieri di Vicenza. Un modo diverso di vedere, scoprire e vivere il capoluogo della provincia berica. Si potranno raccogliere idee, progetti e suggerimenti su come migliorare Vicenza insieme.

VISITA GUIDATA ALL'EREMO DI SAN BERNARDINO A MOSSANO. Domenica 19 novembre viene organizzata la visita guidata all'Eremo di San Bernardino.

BUSO DELLA RANA - Domenica 19 novembre è in programma l'Escursione speleologica al Buso Rana, la grotta più grande del Veneto a Monte di Malo a cura di Biospahaera.

CAPODANNO SOTTO LA LUNA PIENA: CIASPOLATA E CENONE. Domenica 31 dicembre alle 17.30 Asiago Guide organizza l'escursione "Capodanno Sotto la Luna Piena" con ciaspolata & cenone allo Chalet Grizzly a Mezzaselva di Roana in via Verenetta per una grande Festa tra i monti dell'Altopiano. Dopo un aperitivo di benvenuto partenza con le ciaspole per una facile passeggiata nel silenzio dei boschi ed il candore dei pascoli delle malghe, per godersi lo splendido panorama sulla conca di Asiago. Al rientro allo Chalet Grizzly tanta musica ed un ricco cenone a buffet per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Necessari scarponcini da montagna e abbigliamento pesante. Ritrovo: Piazzale Verenetta a Roana nell'Altopiano di Asiago 1650 m. Costo: 75 euro comprensivi di aperitivo, escursione, assicurazione, eventuale noleggio ciaspole, cenone, bibite. Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti: info@asiagoguide.com 346.2379118

A S'PASSO PER CAMPOGROSSO BY NIGHT. Sabato 3 febbraio 2018 dalle 16 alle 23 è in programma l'escursione "A S'passo a Campogrosso by night" nella località Campogrosso di Recoaro Terme. Si parte dal passo Pian delle Fugazze , per arrivare al passo di Campogrosso . Suggestiva escursione al chiaror di luna, e da paesaggi indimenticabili. Nel caso di neve, la strada sarà battuta dal gatto ed è transitabile senza difficoltà. Lunghezza percorso: 12 Km, dislivello 300 mt, tempo previsto 3.00 h. circa. partenza da Padova ore 16.00. dopo la camminata prevista cena alle 21.30 circa poi rientro a Padova. Per info/prenotazioni: info@aspasso.org o 3384600319 Silvia. L'evento è organizzato da A S'passo. Info: www.aspasso.org.

BARBARANO OUTDOOR FESTIVAL. Domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 12.30 si svolgerà il "Barbarano Outdoor Sport Festival" con una pedalata in mountain bike lungo lo storico tracciato di RandoBerica, inaugurando la nuova segnaletica dell'Alta Via dei Berici. Partenza da piazza Mazzini. Itinerario di media difficoltà. Previsto ristoro con vino e sopressa. Rientro a Barbarano per pranzo tipico in Baita Alpini. L'evento sportivo è organizzato da Cicli Cengia in collaborazione con RideLikeaGirl, Berico e South Berica Bike Team.

WOMEN IN RUN: ALLENAMENTO LIBERO DI CORSA - PASSEGGIATA - CAMMINATA SPORTIVA. Sabato 25 novembre alle 10 dalla Chiesa di San Lorenzo a Vicenza In occasione della Giornata Internazionala Contro la Violenza sulle Donne, le Women In Run tornano a fare branco per far sentire il loro no alla violenza, proponendo un allenamento libero di 10 km di corsa o 5km di cammino e/o corri-cammina. Entrambi i percorsi si snodano tra le vie del centro palladiano. A dettare i ritmi saranno i nostri WIR Angels. Dress code: maglietta fucsia per le donne e rossa per gli uomini. Partecipazione: offerta libera per sostenere concretamente il CeAV (Centro comunale Antiviolenza di Vicenza).

CAMPODALBERO: LE SUE CONTRA', FONTANE E PRESEPI. Domenica 26 dicembre alle 13.30 l'Associazione Guarda Al Futuro organizza la camminata sportiva natalizia "Campodalbero...le Sue Contrà...le Sue Fontane...i Suoi Presepi..." di 8 km. tra boschi e prati a Campodalbero di Crespadoro in un percorso ad anello, segnalato da piccole stelle comete. Partenza dalla chiesa parrocchiale del paese con passaggi per tutte le contrade, presepi e fontane. Lungo il tracciato tra una fontana e l'altra si troveranno delle tinozze in legno con i presepi realizzati dai ragazzi della scuola A. Melotto di Chiampo. L'atmosfera natalizia sarà garantita anche da piccole candele galleggianti e al calar della sera i presepi verranno illuminati da fili di luci natalizi. Tutti i presepi nelle fontane potranno essere visitati anche in auto fino a domenica 7 gennaio.

RESTENA XMAS RUN. Domenica 3 dicembre alle 10 è in programma la "Restena Xmas Run 10,5k" con un percorso di 10.5 km. a Restena di Arzignano con partenza da via San Benedetto. Info per iscrizioni: boronsilvia@gmail.com.

ULTRABERICUS WINTER - TORRI DI ARCUGNANO. Domenica 10 dicembre si svolgerà l'Ultrabericus Winter con le gare Intergrale (34 km - 1400 D+) e Speed (17 km. - 600 km.) su alcuni dei sentieri dell'Ultrabericus classico, raccordati da un nuovo percorso sulle alture del lago di Fimon, passando per le 7 frazioni di Arcugnano. Partenza da Torri di Arcugnano in piazza Mariano Rumor. Ristoro caldo dalle 12 alle 16. Iscrizioni fino al dicembre per max 750 pettorali.

CORSA DEI BABBI NATALE. Domenica 17 dicembre alle 10 si terrà la "Corsa dei Babbi Natale", una corsa/camminata podistica non competitiva di 5 o 10 km nel centro storido e dintorni di Asiago più la gara dei bambini di 1 km. Ritrovo in piazza del Duomo per la partecipazione alla corsa in costume da Babbo Natale. Iscrizioni anche il giorno della gara dalle 8 in piazza fino ad esaurimento costumi.

ASPETTANDO AIM ENERGY TRAIL - MALO. Domenica 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 è in programma a Malo l'ultima corsa dell'anno "Aspettando AIM Energy Trail" su parte del percorso wild dell'aim con 15 km. Si potrà sia correre sia camminare anche per 2 o 3 volte. Previsto un piccolo ristoro intermedio. Gradite offerte alimentari e luppolate. Ritrovo al Bar Pizzeria Centro Giovanile di Malo in via Molinetto 16.

TRAIL DELLA LEPRE BIANCA - PIAN DELLE FUGAZZE. Sabato 6 gennaio 2018 alle 10 è in programma il 7° Trail della Lepre Bianca, manifestazione ludico-sportiva di 17 km. (760 m. D+) sulle Piccole Dolomiti. Partenza e arrivo al Rifugio Mangia e Bevi al Pian delle Fugazze sul confine Trentino-Veneto in località Vallarsa (TN). La corsa amatoriale, organizzata dall'Associazione Amici Piccole Dolomiti, è tra le più caratteristiche e suggestive per il paesaggio in ambiente innevato nel cuore delle Prealpi Vicentine. Iscrizioni on-line: www.amicipiccoledolomiti.com/iscrizioneleprebianca o nei punti convenzionati Terzi Tempo Running ad Isola Vicentina, Bar La Cicara a Schio e Ristoro Mangia e Bevi al Pian delle Fugazze (TN). Chiusura iscrizioni per max 500 concorrenti. QUota di iscrizione: 20 euro. Regolamento su www.amicipiccoledolomiti.com/trailleprebianca2018.