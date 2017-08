Escursioni a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

Numerose le escursioni e visite guidate previste sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da giovedì 10 a martedì 15 agosto.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

DAL 19 LUGLIO AL 26 AGOSTO

PONY TREKKING. Da mercoledì 19 a mercoledì 26 agosto Il comune di Roana, in collaborazione con il Pegaso Pony Club propone anche per l'estate 2017 la "Scuola Pony" di avvicinamento allo sport equestre con i pony rivolta ai bambini dai 4 ai 16 anni con la passeggiata guidata "Pony Trekking" della durata di 1 ora per tutta la famiglia con bambini dai 6 anni in sù. Costo: 30 euro per un pony - 50 euro per due pony.

ESCURSIONI CON NATURALISTA PER FAMIGLIE IN ALTOPIANO. Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 ore dalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. Munirsi sempre di abbigliamento adatto, come scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Costo: 5 euro intero e 3.50 euro ridotto.

ANDAR PER MALGHE - Ogni mercoledì 2 agosto alle 8.45 - Escursione gastronomica "Andar per Malghe" con Guide Altopiano - Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago

GIOVEDI 10 AGOSTO

PASSEGGIATE CON ACCOMPAGNATORI SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO. Ogni giovedì fino al 31 agosto lo Pro Loco di Roana organizza alcune escursioni guidate all'aria aperta alla scoperta dell'Altopiano dei Sette Comuni per il ciclo "Passeggiate con Accompagnatori". Giovedì 27 luglio ci sarà il terzo appuntamento in piazzetta San Giovanni a Camporovere di Roana alle ore 8 per iniziare bene la giornata con un'escursione didattica alla scoperta della montagna. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

BRUSTOLA': IL LABIRINTO SCONOSCIUTO. Giovedì 10 agosto - ore 8.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursione naturalistica "Brustolà: Il Labirinto Sconosciuto" nell'Altopiano dei Sette Comuni.

LA NOTTE DI SAN LORENZO - Giovedì 10 agosto - ore 18 - "Asiago Guide" organizza l'escursione notturna "La Notte di San Lorenzo" nell'Atopiano di Asiago per osservare da vicino le stelle cadenti.

I COLORI DELLE STELLE + VISITA AL MUSA - MUSEO DEGLI STRUMENTI E ASTRONOMIA DI ASIAGO. Giovedì 10 agosto alle 16 l'Osservatorio Astrofisico di Asiago ospiterà l'evento "I Colori delle Stelle" con la visita facoltativa del MUSA (Museo degli Strumenti e dell'Astronomia). Alle 16 ci sarà un laboratorio di spettroscopia per ragazzi e adulti, in cui verrà spiegato come avviene lo studio delle stelle attraverso i loro colori, usando lampade di vario tipo e scomponendone i colori con degli appositi occhiali. Alle 17.30 ci sarà la visita facoltativa al MUSA su prenotazione per massimo 15 persone (età consigliata almeno 14 anni). Biglietti: 10 euro intero - 5 euro ridotto.

VENERDI' 11 AGOSTO

SCOPRIAMO LA NATURA CON IL GUARDIACACCIA. Ogni venerdì di agosto dalle 15 alle 18 il Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago organizza l'escursione per famiglie "Scopriamo la Natura con il Guardiacaccia". Insieme alla guardia forestale, grandi e piccini potranno andare alla scoperta del bosco e di tutti i suoi segreti sull'Altopiano di Asiago. Lo scopo dell'iniziativa è di sensibilizzare adulti e bambini sul tema del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia di fauna e flora nel territorio locale. Ritrovo al museo alle 15. Iscrizioni: intero 5 euro - ridotto 3.50 euro. Prenotazioni presso il SIT entro la sera prima con pagamento in museo il giorno dell'attività: 0424.600252.

MONTE ERIO: LO YOGA DOMINANDO L'ALTOPIANO. Venerdì 11 agosto - ore 14.30 - Monte Erio: Lo Yoga dominando l'altopiano con Guide Altopiano e "Chandra Yoga".

TECHNO-FILO': TECNOLOGY AND ME - PASSEGGIATE TEATRALI CON MARCO PAOLINI. Venerdì 11 e sabato 12 agosto alle 18.30 con il "Techno-Filò" (Filò Tecnologico) di Marco Paolini al Forte della Tagliata della Scala di Primolano a Cismon del Grappa. La vita di ognuno di noi sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie, che dalle innovazioni derivano e di cui facciamo uso quotidianamente. L'attore Paolini proverà a riflettere a voce alta su questo, mettendo insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti attraverso una passeggiata teatrale itnerante nel bosco cone un "filò tecnologico" per narrare il nostro tempo che cambia di ora in ora. Ingresso a 15 euro con prenotazione consigliata.

SABATO 12 AGOSTO

I GRAFFITI DELLA VAL D'ASSA. Ogni sabato di luglio ed agosto alle 9 la Pro Loco di Roana organizza l'escursione guidata ai "Graffiti della Val d'Assa", la più profonda delle incisioni vallive nella zona occidentale dell'Altopiano, che ha origine presso il passo di Vezzena e che si dirige tortuosamente verso sud per poi confluire nella Val d'Astico. Sul fondo della Val d’Assa lungo il letto del torrente omonimo e su una parete rociosa in rosso ammonitico nella zona sotto il Ponte di Roana, si trovano le incisioni rupestri, risalenti al primo millennio a.C. In questo sito detto del "Tunkelbald" cui sono state rinvenute preziosissime testimonianze, come graffiti (rappresentanti figure antropomorfe, zoomorfe, teomorfe e simboli solari) più fossili di animali preistorici e reperti litici risalenti al Paleolitico Medio. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Canove di Roana. Infoline per prenotazioni: 0423.692212.

VERENETTA: MAPPA & BUSSOLA - Sabato 12 agosto - ore 9.30 - Escursione di orienteering con "Guide Altopiano" e "Asiago7comuni SOK" (Ski Orienteering Klubb) in località Verenetta a Mezzaselva di Roana nell'Altopiano dei Sette Comuni.

LACRIME DI SAN LORENZO A FORTE CORBIN. Sabato 12 agosto - ore 18 - "Asiago Guide" organizza l'escursione serale "Lacrime Di San Lorenzo a Forte Corbin" per vedere le stelle cadenti sull'Altopiano di Asiago

CAMMINATA SOTTO LE STELLE CADENTI SUL MONTE GRAPPA. Sabato 12 agosto e in replica lunedì 14 agosto alle 19 ASD Nordic Walking Montegrappa l'escursione "Camminata Sotto le Stelle Cadenti" sulle colline alte del Monte Grappa con ritrovo all'Albergo San Giovanni Ai Colli Alti Via Colli Alti di Solagna. Si salirà sopra il Col del Miglio e Col Anna a 1350 metri verso le 21.30 per il tramonto multicolore sulla pianura veneta e a nord sulle dolomiti, aspettando il calar della notte. Si potrà ammirare la via lattea e le stelle della nostra galassia con gli sciami meteoritici: Perseidi, Aquaridi meridionali, Aquaridi settentrionali, Alfa Capricornidi, Pesceaustrali e K-Cignidi.

LA NOTTE DI SAN LORENZO SULLE PICCOLE DOLOMITI. Sabato 12 agosto alle 20.30 "CS Centro Sportivo Le Guide" organizza l'escursione notturna "La Notte di San Lorenzo" sulle Piccole Dolomiti. Ritrovo a Campogrosso con rientro per mezzanotte. L'itinerario passerà attraverso i pascoli del Bottegal, inseguendo le stelle cadenti e i desideri che si intrecciano nel cielo delle Prealpi Venete. Difficoltà: Bassa. Quota di partecipazione: 5 euro per mezza giornata; 10 euro per l'intera giornata

DOMENICA 13 AGOSTO

LA GUERRA DEI FORTI CAMPOLONGO. Domenica 13 agosto - ore 9.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursion storica "La Guerra dei Forti: Campolongo" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni".

BICICLETTATA STORICA IN E-BIKE SUL MONTE CENGIO E FORTE CORBIN. Domenica 13 agosto alle 9.30 l'Hotel Col del Sole di Treschè Conca di Roana in collaborazione con "Svaga", organizza una biciclettata di 16 chilometri con e-bike nei luoghi della Grande Guerra nella parte meridionale dell’Altopiano di Asiago, visitando il Forte Corbin e salendo sul Monte Cengio. Attraverso saliscendi si toccheranno le malghe Prà delle Pozze e di Barco fino a raggiungere l’agriturismo malga Roccolo per il pranzo. Rientro verso le 17.30 a Treschè Conca dopo una discesa tra boschi e prati. Possibile pernottamento al Col del Sole la sera prima. Costo: 35 euro a persona (noleggio e-bike + accompagnatore + assicurazione sanitaria) - 65 euro (aperitivo di benvenuto + pernottamento in camera doppia + colazione a buffet + noleggio e-bike + accompagnatore + assicurazione sanitaria). Pranzo facoltativo presso Agriturismo Malga Roccolo (15/20 euro) e ingresso facoltativo a Forte Corbin (5 euro). Prenotazioni entro il giorno prima. L'escursione si ripeterà anche domenica 27 agosto. Infoline: 345.6228044 - www.coldelsole.it.

LUNEDI' 14 AGOSTO

I TRINCERONI DEL CAMPOLONGO - Lunedì 14 agosto - ore 9.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursione storica "I Trinceroni del Campolongo" a Roana con visita al Forte Campolongo tra trincee, camminamenti e mulattiere, che portano ancora i segni della Grande Guerra.

MARTEDI' 15 AGOSTO

MONTE CHIESA: EL BUSO DE GIASSO. Martedì 15 agosto - ore 8.30 - "Asiago Guide" organizzano per Ferragosto l'escursione naturalistica "Monte Chiesa - El Buso del Giasso" sull'Altopiano di Asiago.

MERCOLEDI' 16 AGOSTO

CIMA DELL'ALTOPIANO: CIMA XII. Mercoledì 16 agosto - ore 8.30 - "Asiago Guide" organizza l'escursione storico-naturalistica "La Cima dell'Altopiano - Cima XII" sulla vetta più alta dell'Altopiano di Asiago.

VISITE CONTINUATIVE: