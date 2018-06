La via dell'acqua con rientro al calar del sole

Il ritrovo è previsto per le 16,45 nel parcheggio subito dopo la chiesa di Motta di Costabissara,dove c'è l'edicola, oppure direttamente a valli del Pasubio vicino alla casa di riposo alle 17,30 ( per cortesia dare conferma sia per gnocchi che per punto di ritrovo! entro giovedì 21 giugno).

Rientro a vicenza verso le 22,30-23,00 circa

Tranquilla uscita itinerante che permette di apprezzare alcuni tratti peculiari dell'alta valle del Leogra e vedere la ricchezza d'acqua della zona.

Si può vedere il capannone di una importante industria di imbottigliamento di acqua minerale.

Lungo il percorso,si possono osservare alcune case abbandonate ed in precario stato di conservazione, un bellissimo esempio di segheria alla veneziana con una grande ruota idraulica ed una più piccola e veloce per azionare la sega, le opere di canalizzazione per incanalare l'acqua e portarla ad alimentare le ruote idrauliche.

Info: cell 348 9158543

Percorso di circa 4 km in leggera salita,( circa 1h e mezzo), in mezzo al bosco, costeggiando il Leogra, con il gorgoglio dell'acqua che ci fa compagnia, le ortensie che crescono rigogliose lungo il percorso e ci rallegrano gli occhi. Passeremo attraverso piccoli paesini e arriveremo a san Antonio.

Ci fermiamo a mangiare il "giro gnocchi" dalla famosa Carla ( circa 18/20€ - dipende da quanti siamo - giro gnocchi di: patate, di fioretta , di pane e alla romana, acqua vino e caffè) e poi si ridiscende per la stessa via: portare le pile frontali perchè nonostante la luna sia a tre quarti, sono necessarie.