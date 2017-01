"Escursione sulla Neve in Fat Bike" sul Monte Corno a Lusiana

Domenica 29 gennaio alle 9 le Guide MTB Mountain Bike Asiago organizzano l'escusione guidata sulla neve in fat bike sui sentieri del Monte Corno a Lusiana nell'Altopiano di Asiago. SI percorrerà un territorio pieno di storia in un contesto naturale meraviglioso, circondato da boschi innevati, ma allo stesso tempo con panorami spettacolari. Ritrovo presso il piazzale del Monte Corno alle ore 9. Percorso di media difficoltà. Durata 2/3 ore. Costo escursione comprensivo di noleggio fat bike: 15 euro a persona. Possibilità facoltativa di pranzo in rifugio su prenotazione. Termine prenotazioni entro sabato 28 gennaio alle 13. Per informazioni e prenotazioni: 335.1256654.

