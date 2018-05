Escursione sul Monte Maggio

Da Passo Coe ci si incamminerà verso il Monte Maggio 1853m, un itinerario facile adatto a tutti che si sviluppa tra ruderi della grande guerra, mughete e vecchi pascoli, fino alla panoramica cima.

Si andrà a ripercorrere un tratto della Skylakes, la corsa SkyRace nel paese più piccolo del Veneto, che quest’anno si svolgerà il 24 giugno.

In omaggio per i partecipanti dell'escursione ci saranno le borracce di Skylakes.

Il rientro alle auto è previsto nel primo pomeriggio.



RITROVO: domenica 13 maggio ore 8.00, a Piovene Rocchette (VI) in Via Caltrano, ampio parcheggio in ghiaia.

DISLIVELLO: in salita 300m

DIFFICOLTA’: facile

PRANZO: al sacco, oppure in qualche stuttura della zona a Passo Coe.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURA: vestiario adatto alla stagione, un piccolo zainetto con un pò di cibo e acqua. Si raccomandano scarponcini o scarpe basse da trekking.



Quota di partecipazione 15 euro

Per i minorenni: 10 euro



PER MAGGIORI INFO O PRENOTAZIONI

e- mail: piccoledolomitisport@gmail .com

cel. 3281257258