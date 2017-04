Escursione sul Monte Cornetto nel Basso Trentino

Nell'ambito degli appuntamenti con le escusioni infrasettimanali tra Veneto e Trentino (vedi programma), mercoledì 17 maggio alle 8.30 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione al Monte Cornetto di Folgaria (2069 metri) in Trentino. Difficoltà. media. Dislivello positivo: 800 metri. Durata complessiva 5 ore. Ritrovo a Piovene Rocchette in via Caltrano con ampio parcheggio in ghiaia. Accompagnatore Media Montagna AMM - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello. Quote di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

ITINERARIO: dal centro del paese di Folgaria (TN) a 1166 metri si prende il segnavia 425 inizialmente nel bosco, che accompagna la strada forestale, poi per sentiero si arriva al Rifugio Paradiso a 1631 metri. Da qui si prosegue il cammino seguendo il tracciato, che risale ad un punto panoramico a 1815 metri e poi lungo la dorsale sud ovest si raggiunge la cima del Monte Cornetto con panorama sulla vetta. La discesa percorre il sentiero 451 lungo la dorsale sud est fino alla Malga Cornetto a 1535 metri

