Nell'ambito degli appuntamenti con le escusioni infrasettimanali tra Veneto e Trentino (vedi programma), mercoledì 3 maggio alle 8.30 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione storico-naturalistica sul Gruppo del Novegno nelle Prealpi Vicentine. Dal Colletto di Posina si salirà prima sulla cima del Monte Caliano a 1622 metri e poi a Cima Rione 1690 metri. Il Monte Novegno è una montagna delle Prealpi Vicentine alta 1.552 metri. Difficoltà: media. Dislivello positivo: 750 metri. Durata complessiva: 5 ore. Ritrovo presso parcheggio Lidl a Schio in via Vicenza 41. Accompagnatore Media Montagna AMM - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello. Quote di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

MONTE NOVEGNO: è una montagna delle Prealpi Vicentine alta 1.552 metri. Alle sue pendici sorge l'abitato di Schio e per la sua particolare posizione protesa verso la pianura vicentina dalla cima si gode di un orizzonte sconfinato: dai vicini profili del Sengio Alto, del Cornetto, del Carega e del Pasubio verso ovest; del Monte Summano ad est, che emerge solitario come un'isola e, inoltre, nelle giornate più limpide, si possono ammirare le lontanissime linee dell'Appennino tosco-emiliano e del mare Adriatico. Il massiccio comprende anche il Monte Priaforà, col suo bel arco naturale, Monte Rione, Monte Giove (o Ciovè), Monte Brazome, Monte Rozzo Còvole (o Due Punte), Cima Alta, Monte Vaccaresse. Alla sommità è presente un piccolo altopiano, denominato Busa Novegno. Anche questa montagna, come le altre vette delle Prealpi Vicentine, è stata interessata da importanti eventi bellici durante la prima guerra mondiale. Infatti ha costituito uno degli ultimi baluardi all'avanzata delle truppe austriache durante la Strafexpedition del 1916 (da wikipedia.org).

