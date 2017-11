Escursione storico-naturalistica con visita al Forte Verena

Domenica 26 novembre alle 8.30 Biosphaera organizza l'escursione storico-naturalistica sul Monte Verena (D+ 400 m.), raggiungendo la vetta panoramica attaverso i boschi dell'Altopiano dei Sette Comuni lungo i sentieri della storia del primo conflitto mondiale. Dalla cima discesa a piedi lungo le piste da sci o in seggiovia secondo le condizioni ambientali.

Ritrovo alle 8 nel piazzale di fronte al Rifugio Verenetta. Arrivo in cima alle 12 con visita al Forte Verena e rientro alle 14 per il pranzo in rifugio. Max 30 posti. Costo: 12 euro. Prenotazioni: 0445.1716489 - info@biosphaera.it.

