Escursione notturna sul Monte Cengio

ESCURSIONE AL TRAMONTO/SERA SUL MONTE CENGIO



Il sentiero si sviluppa lungo il lato sud-ovest del massiccio montuoso, scavato per lunghi tratti nella roccia viva e in alcuni punti utilizzando gallerie.



Il sentiero si sviluppa per circa 4 km, consentendo di arrivare a quota 1347 metri della cima ma il dislivello di 150 metri sembra non farsi sentire, in quanto i numerosissimi punti di interesse storico (trincee, gallerie, postazioni di artiglieria, oltre al famosissimo salto dei granatieri) consentono piacevolissime soste e in caso di giornate calde i passaggi in galleria permettono di rinfrescarsi.



La vista sulla parte finale della Valle dell'Astico e sulla retrostante pianura di cui si gode per tutto il tragitto toglie il fiato.



E' necessario essere muniti di una torcia elettrica visti i numerosi passaggi all'interno di gallerie.



PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Partenza: Ritrovo ore 17.30 al Bar della Vecchia Stazione all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago



Durata dell'escursione: 4 ore compresa la visita guidata



Difficoltà: FACILE/MEDIO ( Leggere sotto la descrizione della difficoltà)



Dislivello: 250 m



COSTO DELL'ESCURSIONE: VISITA GUIDATA + ASSICURAZIONE

Adulti: € 15,00 Bambini fino ai 15 anni: € 5,00



Guida: Filippo Menegatti - Accompagnatore di Media Molntagna



PRENOTAZIONE ENTRO LE 15.00 DEL GIORNO STESSO



Telefono: 3407347864 i inviando una mail a info@guidealtopiano.com



NO prenotazione tramite SMS, non sempre vengono letti



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, cappellino, felpa e abbigliamento adatto ad affrontare un'escursione giornaliera, acqua



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking, crema solare, pila frontale



Spostamento con mezzo proprio.



LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.



FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.



MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 300 metri.



MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 500 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.



IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Ove indicato vi può essere la necessità di portare al seguito materiale da bivacco come la tenda, sacco da bivacco, fornello, viveri, richiede allenamento, energia e forte motivazione.



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte ed un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre Guide sono dei professionisti della montagna riconosciuti ed iscritti all'albo della Provincia di Vicenza; si propongono di accompagnare comitive di persone in escursioni e visite guidare sul territorio, come previsto dalla L.R. n.33 del 04/11/2002 e secondo le leggi degli albi professionali di cui fan parte.