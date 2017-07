Domenica 17 settembre è in programma l'escursione nel mondo delle palafitte di Ledro e Fiavè in Trentino a cura del Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore in collaborazione con la Pro Loco Alte-Montecchio e l’Associazione Amici del Museo Zannato. I due siti archeologici sono diventati "Patrimonio Mondiale dell'Unesco dell'Umanità" da giugno 2011. Le iscrizioni sono già aperte e vengono raccolte nella sede della Pro Loco Alte/Montecchio in viale P. Ceccato 88 dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

PROGRAMMA. Partenza in pullman dal museo alle 8. In mattinata è prevista la visita al Museo delle Palafitte a Molina di Ledro nella parte orientale del Lago di Ledro con le sue capanne primitive ricostruite "ad hoc" e nel pomeriggio ci si sposterà a Fiavè, per visitare il "Biotopo" con il "Museo delle Palafitte". Il pranzo sarà al sacco o in un locale convenzionato (da prenotare al momento dell’iscrizione). Rientro previsto ore 20.30.

MUSEO E PALAFITTE DI LEDRO. Il Museo delle Palafitte di Ledro, sezione tematica del MUSE, espone oggetti di vita quotidiana di 4000 anni fa rinvenuti nel lago, con 3 capanne ricostruite all'esterno, che permettono di rivivere gli aspetti quotidiani della vita nelle palafitte, gli insediamenti in elevato sull’acqua dell’Età del Bronzo (1800-1300 a.C.). Queste costruzioni, punto di riferimento per gli studiosi di archeologia dell'epoca primitiva, emersero nel 1929, quando il livello del lago fu abbassato per prelevare acqua, portando alla luce alcuni manufatti artigianali.

BIOTOPO E MUSEO DI FIAVE'. Il "Biotopo", sito di Importanza Comunitaria per la presenza di una delle più vaste torbiere del Trentino e come luogo di nidificazione, sosta o svernamento di varie specie di uccelli), i resti dei pali portanti delle palafitte tuttora visibili e il recente "Museo delle Palafitte" (inaugurato nell'aprile 2012), che illustra in modo estremamente efficace gli aspetti naturalistici ed archeologici del sito. A Fiavè, sono presenti strutture e testimonianze di vita con insediamenti su palafitte del periodo dal 2300 al 1200 a. C. Rimangono numerosi i resti di pali di pino, larice e abete.

QUOTE DI ISCRIZIONE (compreso pullman, ingressi e visite guidate): 50 euro adulti e 45 euro ragazzi under 14 con pranzo / 30 euro adulti e 25 euro ragazzi under senza pranzo.

INFORMAZIONI: Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato - 0444.492565 - museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

