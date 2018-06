Escursione sul Monte Cengio: “100 anni fa, la leggenda - Verità e mito del salto dei granatieri”

Il cengio come altre cime dell'altopiano è infarcito di una retorica guerresca che dopo cent'anni fatica ancora a scardinarsi. Le varie cime sulle quali gli italiani furono costretti a ripiegare in fretta e furia nel maggio del 1916, furono teatro di leggendarie battaglie dove gli italiani si trovarono a combattute in posizioni di svantaggio di fronte al nemico.

Sul cengio furono le leggende a prevalere, i fatti furono ben diversi. Domenica saliremo lassù a piedi partendo da cogollo percorrendo l'erto pendio che da secoli ha legato il centro di valle alle sue montagne. Ci arrampicheremo per quei sentieri del lavoro che in pochi mesi si trasformarono in un formicaio impazzito di militari, soprattutto del genio.

Cercheremo anche noi di portare aiuto ai 4000 granatieri rimasti lassù isolati, spalle al precipizio, privi di munizioni, viveri, e soprattutto di una strada dove ripiegare. Lo faremo con l'unica arma che sappiamo usare, la storia.

Con Luigi Cortelletti, Giorgio Spiller, Tarcisio Bellò

Domenica 17 giugno 2018 ore 8.40

Ritrovo caffè e brioche in centro a cogollo del cengio, al bar al granatiere con parcheggio in piazza.

Ore 9.00 partenza per il sent. 647 di val cengiotta.

Ore 12.00 al rifugio al granatiere per escursione sommitale.

Rientro da piazzale principe di piemonte, col mandre e discesa dal sent. 651 in val del grumian. Dislivello 900 metri. Abbigliamento adatto alla stagione, crema solare, pranzo al sacco o panino al rifugio al granatiere.

E’ possibile fare taxi per chi ha problemi in discesa o per alcuni autisti disponibili a recuperare il resto del gruppo.

Partecipazione aperta a tutti - escursione con offerta liberale almeno 10 € adulti, 2 € ragazzi

proventi totalmente devoluti al recupero e valorizzazione di percorsi storici delle alpi vicentine e per scopo umanitario al “centro alpinistico cristina castagna” nella catena dell’hindukush.

Versamento quote a inizio escursione

Informazioni – iscrizioni giorgio spiller 339 811 2668