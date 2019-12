Escursione sotto le stelle e cena al rifugio Alpino

Partendo dalla Val Magnaboschi, questa escursione guidata vi accompagna alla scoperta della magia dei boschi di abete e dei pascoli innevati per giungere al Rifugio Bar Alpino, dove, al termine di una cena conviviale avremo l’occasione di osservare il cielo stellato, lontano dai centri abitati, in compagnia del nostro Astrofilo.

Il ritorno si sviluppa seguendo una comoda strada sterrata.



Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.



Il menù del Ristorante Bar Alpino per la serata a 18€ a persona :

antipasto con degustazione di prodotti tipici Altopianesi

secondo piatto tipico montano

contorni misti

bevande incluse (acqua e vino)

caffè



Menù bambini con meno di 12 anni a 10€ con bibita.



La prenotazione è obbligatoria.

Sabato 7 Dicembre 2019 dalle 17.00 alle 22.30

TIPO DI ATTIVITÀ: Ciaspolata o Passeggiata guidata serale con Astrofilo con cena al Rifugio Bar Alpino

META: Rifugio Bar Alpino - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: assegniamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale, guanti e berretto.

COSTO: 10€, per l’escursione guidata . Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello). Eventuale noleggio ciaspole: 10€

LUOGO DI RITROVO: ore 17.00 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

ore 17.15 Piazzale di Cesuna: Via Vecchia Stazione, 9, 36010 Cesuna (VI). Spostamento con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide



