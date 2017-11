Sabato 25 novembre dalle 14.30 alle 17.30 "Viaggiare Curiosi" e "Il Pianzio Produttori per Passione" organizzano l'escursione enogastronomica lungo la Strada del Vino Colli Euganei con percorso di 6 km. su su strade campestri e strade asfaltate a basso traffico. Ritrovo in via Pianzio 66 a Galzignano Terme (PD).

La camminata valorizza il paesaggio euganeo natura, architettura contadina e vocazione vitivinicola. Al termine degustazione di vini alla Cantina Il Pianzio. Difficoltà: facile. Dislivello totale: 150 m. Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Costo: 15 euro a persona (guida + degustazione + assicurazione + organizzazione tecnica). Prenotazione obbligatoria: 328.4089272 - info@viaggiarecuriosi.com. In caso di maltempo l'evento sarà annullato, mentre la degustazione è garantita al prezzo di 8 euro.

