Domenica 9 aprile alle 14 gli Amici di Villa Gazzetta organizzano l'escursione di primavera sui sentieri di Sossano con ritrovo al municipio sossanese in via Roma. Durata di 3 ore e mezza. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe sportive. Iscrizione obbligatoria con un contributo di partecipazione. Per informazioni: 349.4463076 - presidente@amicidivillagazzetta.it.

ELENCO ESCURSIONI