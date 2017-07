Escursione con naturalista per tutta la famiglia nell'Altopiano di Asiago

Ogni martedì d'estate fino a fine agosto è in programma nell'Altopiano di Asiago l'escursione con naturalista per tutta la famiglia, organizzata dal Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" di Asiago. Le guide esperte del museo accompagneranno grandi e piccini in una passeggiata di circa 3 oredalle 9.30 alle 12.30, alla scoperta della natura dell'Altopiano di Asiago. E' consigliabile munirsi sempre di abbigliamento adatto, specialmente scarponi o simili, zainetto con scorta acqua, piccola merenda. Il costo dell'iscrizione di 5 euro intero e 3.50 euro ridotto. Prenotazioni presso il SIT entro la sera prima con pagamento in museo il giorno dell'attività. Infoline: 0424.600252.

ELENCO ESCURSIONI