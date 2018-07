Escursione con le stelle e cena in rifugio

Escursione tra i boschi dell'Altopiano di Asiago, immersi nella magica atmosfera serale.



Il percorso si snoda all'interno della Val Magnaboschi, in direzione del Monte Zovetto, attraverso il Prà Peluco fino a raggiungere Busa Carriola.



Arrivati al Rifugio Bar Alpino, vi attenderà la cena, il divertimento della compagnia e la tradizionale lotteria a premi.



Si riparte per un comodo ritorno su strada sterrata, sotto il cielo stella della montagna, fino al parcheggio auto.



L'escursione è indicata anche per bambini/ragazzi dagli otto anni in su.

Programma

18.30 - ritrovo al parcheggio di località Val Magnaboschi - Cesuna di Roana

18.45 - inizio escursione con le Guide Biosphaera

20.45 - arrivo in rifugio per la cena

23.00 - rientro alle auto

Difficoltà: facile - Dislivello: 200 m (circa)

Abbigliamento consigliato: vestiario adatto alla stagione estiva, con scarponi o scarpe basse da trekking con suola rigida. Pile o giacca.

Accompagnamento con guida naturalistica, con soste lungo il percorso dedicate alla natura dell'Altopiano.

Menu della cena al Rifugio Bar Alpino:

Adulti €15

antipastino

bis di primi

acqua / vino

dolce

caffè

Adulti €18

antipastino

secondo con contorni

acqua / vino

dolce

caffè

Adulti €22

primo

secondo con contorni

acqua / vino

dolce

caffè



Prenotazioni ed altre info:

https://www.biosphaera.it/escursioni-tour-esperienze/experience/escursione-notturna-stelle-luna-altopiano-asiago-rifugio-77#sr-experience