Escursione all'Eremo di San Cassiano

LUMIGNANO DI LONGARE, piazza Mazzaretto, ore 8.30. Passeggiata a piedi di circa tre ore e mezza. Difficoltà: media. Percorreremo i sentieri 2 e 3 che portano all’eremo, salendo in quota per raggiungere questo gioiello incastonato nella scogliera oligocenica. Lungo il percorso ammireremo lo spettacolo che la natura autunnale ci regala in questo periodo oltre a uno straordinario panorama mozzafiato, con la pianura sottostante, i covoli e le cenge di natura carsica. Dopo la visita all’eremo, ripercorreremo i sentieri sino al luogo di partenza. Al termine piccolo buffet. Prenotazione obbligatoria. Mezzi propri.

Quota di partecipazione: Euro 7.

Nell’ambito della rassegna "In autunno vanno in scena i colori". Info e prenotazioni: 328 0239560 - 0444 638188