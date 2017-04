Escursione al tramonto con cena in malga sulle Piccole Dolomiti

Venerdì 12 maggio dalle 19 alle 23.30 Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione notturna sul Pian delle Fugazze in collaborazione con malga Bovental. Dislivello: 430 metri. Durata: 1.30 ore andata e 50 minuti il ritorno. Difficoltà: medio/facile. Ritrovo al parcheggio di Pian delle Fugazze (fronte bar). Discesa a Camposilvano (TN) con propri mezzi, dove si ci incamminerà sul sentiero verso i pascoli delle malghe, dove si potrà ammirare il tramonto sulle Piccole Dolomiti. La guida si riserverà ad illustrare il territorio. Alla fine della camminata Malga Bovental accoglierà i partecipanti con piatti tipici. Cena: Antipasto + secondo piatto + contorni + 1/2 litro d'acqua + 1/4 di vino + caffè. Iscrizioni entro il 10 maggio. Quota di partecipazione escursione guidata + cena: 22 euro adulti - 11 euro ragazzi fino a 11 anni. Per informazioni e prenotazioni: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258. In caso di condizioni meteo avverse l'uscita sarà posticipata.

