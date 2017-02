"Escape Room": risoluzione di enigmi per trovare lavoro a Schio

Mercoledì 8 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 si terrà il workshop "Escape Room" all'interno del ciclo di appuntamenti "Cambia il tuo modo di cercare lavoro" in collaborazione con "Niuko Innovation and Knowledge" presso l'Informagiovani di Schio in via Fratelli Pasini 46. Si cercherà di attivare le proprie motivazioni nella ricerca del lavoro attraverso la risoluzione di enigmi con l'Escape Room, una pratica ludica in cui i partecipanti devono usare gli oggetti trovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di logica e osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare in massimo 60 minuti. Questo tipo di passatempo nasce da un genere di videogiochi, in cui il giocatore è chiuso in una stanza e deve esplorare il contesto per trovare la via di fuga, utilizzando le loro capacità logiche per riuscire a scappare. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0445.691249.

ELENCO CORSI