Equal Pay day. Parità retributiva uomo donna, ancora un miraggio?

Convegno con dibattito finale.

Lo status delle lavoratrici del Veneto anche alla luce della Legge Golfo Mosca.

Introduce Francesca Ruta. Saluto istituzionale dell’Assessore alle Pari Opportunità Valeria Porelli.

Intervengono: Lorenza Leonardi (Ial Cisl, ANAPIA Regione Veneto), Daniela Rader (Presidente Naz,le del Movimento Donne Impresa di Confartigianato), Sandra Miotto (Consigliera di parità Regione Veneto), Maria Silvia Sacchi (giornalista del Corriere della Sera e dell’inserto L’Economia), Carla Laura Petruzzelli (Fidapa BPW International), Caterina Franzolin (Confindustria Vicenza).

Conclusioni e saluti finali Elena Faggian (Presidente BPW Fidapa Vicenza). Coordina Fiammetta Benetton

Luogo di svolgimento: Palazzo Trissino- Sala del Consiglio

Corso A. Palladio 98



Ingresso: libero

Organizzatore: A cura di BPW Fidapa - Sezione di Vicenza in collaborazione con l'Assessorato per le Pari opportunità e la Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza