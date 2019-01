Epifania della terra 2019

Anche quest'anno per l'8^ volta ci sarà la celebrazione eucaristica con don Albino Bizzotto anima di Beati i Costruttori di Pace in luogo simbolo quale i prati e i campi del Parco Regionale delle Rogge dei comuni di Bassano del Grappa, Rosà e Cartigliano. Bene chiarisce il significato di questa manifestazione don Albino con il suo messaggio:

«Ecco la verità: Madre Terra è interessata solo alla vita, nella sua varietà, bellezza e profondità. È lei a fornire gli elementi primari a tutti gli esseri viventi indistintamente. Sappiamo che con la nostra attività antropica di sfruttamento e di inquinamento stiamo mettendo velocemente e seriamente in crisi la sua resilienza con il rischio di sparire come genere umano. Stiamo già sperimentando in ogni parte del mondo gli eventi estremi del cambiamento climatico e del surriscaldamento dal pianeta. Ancora non lo è, ma l’impegno per la vita, e quindi per la Terra, ha precedenza assoluta su tutti i tipi delle nostre attività. Abbiamo le nostre resistenze a cambiare il nostro sistema fondato sui soldi. Per questo sentiamo la debolezza della nostra proposta, ma non possiamo non fare conto della ragionevolezza e dell’umanità di ciascuno per condividere l’urgenza e la concretezza degli obiettivi e delle decisioni da prendere, a partire dal nostro habitat quotidiano. Con fiducia, come gli scorsi anni, chiediamo di trovarci e partecipare assieme alla “Epifania della Terra”

domenica 6 gennaio a partire dalle ore 14 su un prato in via Riva Bianca, nella zona del Parco delle Rogge tra Bassano e Rosà.