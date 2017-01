Venerdì 6 gennaio alle 20 il Ristorante La Quinta 2002 di Treschè Conca di Roana in via Treschè 77 organizza la cena "Epifania dal Sapore di Mare" con una frittura di pesce misto e contorno, accompagnato da una bibita piccola e caffè. Costo: 13 euro a persona (compreso il coperto). Infoline per prenotazioni: 0424.694048.

