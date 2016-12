"Epifania a Chiuppano tra Sacro e Profano": sfilata, falò della vecia e concerto

In occasione di "Natale a Chiuppano", venerdì 6 gennaio 2017 si terrà la manifestazione "Epifania tra Sacro e Profano" in piazza dei Terzi a Chiuppano con numerosi eventi. Alle 15 ci sarà la sfilata dei figuranti per le vie del paese a cura della Pro Loco. Alle 17 è previsto il gran falò della vecia "Se Brusa la Stria" a cura dell'associazione commercianti e della Pro Loco. A seguire è previsto il "Concerto dell'Epifania" con la Banda Musicale "G. Bortoli" insieme alla partecipazione degi studenti della scuola secondaria di primo grado con la direzione del maestro Cristian Tedesco. Ingresso libero.

